Кленовые аллеи и яблоневый сад – память поколений о героях Великой Победы

Андрей Воробьёв вместе с ребятами и их родителями высадил деревья у школы. Фото: Константин СЕМЕНЕЦ

Елена Тукманова из Химок в субботний день специально проснулась рано. Отправились всей семьей на машине в лес на территории Солнечногорского городского округа. Там взялись за лопаты и саженцы.

- Встали в половине седьмого, - улыбается женщина. - Заранее договорились, что в этот день будем все вместе сажать «Лес Победы»!

«В ЧЕСТЬ ТЕХ, КТО НЕ ВЕРНУЛСЯ»

«Лес Победы» - уже ставшая традиционной для Московской области эколого-патриотическая акция. Появилась она в 2013 году по инициативе губернатора Андрея Воробьёва, когда часть подмосковных лесов, поврежденных жуком-короедом, пришлось вырубать, чтобы не допустить распространения вредителя. Высадку на этих территориях новых деревьев с удовольствием поддержали жители области. Теперь каждый год сотни тысяч человек по весне сажают «Лес Победы», а осенью участвуют в акции «Наш лес. Посади свое дерево».

В прошлом году из-за пандемии от массовых мероприятий пришлось отказаться, зато в нынешнем все вернулось - и даже немного в другом формате. Если раньше под «Лес Победы» отводили только один день, то теперь экологический марафон, стартовавший 26 апреля, длится целый месяц. В год 80-летия от начала Великой Отечественной войны «Лес Победы» проходит в рамках федеральной акции «Сад памяти» - в память о погибших по всей стране высадят 27 миллионов деревьев.

В эти выходные высадка деревьев проходила во многих подмосковных муниципалитетах. Желающие в интернете выбирают удобную площадку (см. «Важно!»), на месте им выдают необходимый инвентарь и саженцы, специалисты объясняют, как правильно посадить дерево, чтобы оно не засохло.

- Мы уже третий раз сажаем всей семьей «Лес Победы», - рассказывает житель Шатуры Алексей Почелов-Овчинников. - В честь наших родственников, которые не вернулись с той войны. Дети должны знать имена своих дедов и прадедов, которые положили свои жизни за Родину…

Важно! Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ШКОЛА КАК ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв в эти выходные сажал деревья со школьниками из села Тропарево Можайского городского округа. Тут все совпало - и экологическая акция, и приближающееся новоселье. Дело в том, что в старом кирпичном здании местной школы в феврале 2019-го частично обвалилась крыша. Никто, слава богу, не пострадал. Но местные жители попросили у губернатора построить новую школу. Андрей Воробьёв поручил разработать проект и приступить к стройке.

Уже 1 сентября ребята из села Тропарево пойдут в новую школу. Фото: Константин СЕМЕНЕЦ

- Мы просили построить новую школу, потому что в старую страшно было водить учеников, да и сами дети, после того как крыша обрушилась, боялись туда ходить, - сказала местная жительница Ирина Евсеева. - Школа большая, классы просторные, уютные, оборудованы по последнему слову техники. Могу сказать точно - она будет лучшей в муниципалитете.

Пока шли работы, ребят на автобусах возили на уроки в школу соседнего села. И вот новая школа готова, уже 1 сентября заработает в новом здании - большом, со светлыми коридорами и классами, с двумя спортзалами, шикарной библиотекой и столовой. На территории - площадки для игры в футбол, баскетбол, волейбол.

Тропаревским ребятам Андрей Воробьёв вручил целую сетку мячей - для будущих матчей на школьном стадионе.

- Мы построили школу по президентской программе, - рассказал губернатор. - Наша задача - в каждом округе, в каждом муниципалитете сделать флагманскую школу. Когда мы ее строим, она становится центром притяжения. Важно подобрать сильных учителей, настроить работу школы, чтобы, например, сюда захотели приезжать люди из Можайска, может, планировать здесь свое будущее. В этом замысел.

Ежегодно тысячи жителей Подмосковья сажают деревья в память о военном подвиге. Фото: Пресс-служба правительства МО

РАСЦВЕТАЛИ ЯБЛОНИ И КЛЕНЫ…

Стоит отметить, что школа в Тропареве - одна из 50, которые сейчас строятся в Подмосковье в рамках президентского проекта.

Школьники подарили губернатору фотокартину со снимками в формате «было - стало». На одном из них изображение старой сельской школы, на втором - новое современное здание, в котором они будут учиться. Здешняя учительница русского и литературы Светлана Алексеевна

Губарева приложила к композиции свое очень трогательное стихотворение:

Человека измеряют

По заботе о других...

По участию в несчастье

И родных и не родных.

Человек решил, что школе

Нужно быть! Нельзя иначе!

Днем и ночью стали строить

Ради будущего счастья!

Не должны страдать детишки!

Не такой сегодня век!

Он заботится о детях,

Потому он - ЧЕЛОВЕК!

Конкретно. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Со школьниками и педагогами Андрей Воробьёв принял участие в высадке деревьев. Вокруг здания совместными усилиями разбили яблоневый сад, который уже через несколько лет будет по весне радовать местных жителей белым цветом. А дальше, за школой, посадили первые деревья будущего сада Победы из кленов.

- Хочу сказать слова благодарности всем. У нас огромное количество и детей, и взрослых принимает участие в акции «Лес Победы», - сказал губернатор. - Приятно, что идет преемственность поколений. Мы сажаем деревья в тех местах, где люди много времени проводят, - в скверах, школах. И города становятся красивыми, благоустроенными.