Вопрос дня: Помогут ли штрафы навести порядок на дорогах? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Андрей ТУМАНОВ, глава «Садоводов России»:

- Никакой связи. Это просто способ заработка структур, которые ставят камеры и придумывают все новые ограничения для водителей. Я проехал пол-Америки - ни одного штрафа. Пересек за рулем Австралию - без наказаний. А наказывать надо тех, кто злостно нарушает! Ну почему же я на родине для этих штрафовщиков «злостный нарушитель»?! Терпеть не могу платить деньги ни за что.

Анатолий ВАССЕРМАН, знаток, ведущий:

- Не работает эта схема потому, что каждый надеется, что он не попадется.

Ян БРАНИЦКИЙ, эксперт по безопасности Торгово-промышленной палаты:

- Это весьма спорная вещь. Мой многолетний опыт подсказывает, что даже если не хочешь нарушать, то с этим морем камер обязательно куда-то влезаешь. И возникает чувство обиды. Ощущение, что, если соблюдать все ограничения, движение встанет. Я изрядно поездил по разным странам Европы - такого, как у нас, нет нигде. А сурово карать надо, например, за проезд на запрещающий знак.

Сергей ГОНЧАРОВ, почетный президент ассоциации ветеранов «Альфы»:

- Вожу машину более 30 лет. И в последние годы вижу, как нередко ставят ловушки, чтобы получить штраф. А как иначе реагировать, если поворот проезжаешь, где висит знак 60 км, а сразу за ним - 40 км и тебя уже ждет товарищ с палочкой...

Сергей ОСИНЦЕВ, ресторатор:

- Невозможно все подряд запрещать. Лучше бы меньше камер и больше отремонтированных дорог. Иногда такие штрафы приходят - руками разводишь. Некоторые знаки или разметка просто вызывают оторопь. Ощущение, что левая рука не знает, что делает правая.

Леонид, читатель сайта KP.RU:

- Если ужесточать штрафы для тех, кто на красный несется или пешеходов не пропускает, - то да, порядку прибавится...