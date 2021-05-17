Президент Чехии: Причиной взрывов на военных складах могла стать попытка сокрытия недостачи боеприпасов

Президент Чехии Милош Земан Фото: REUTERS

Президент Чехии Милош Земан, и ранее заявлявший об отказе в приверженности единственной версии взрывов на военных складах в Врбетице, заявил, что причиной трагического инцидента могла стать попытка скрыть недостачу хранившихся на складах боеприпасов.

- Я, в отличие от других, не являюсь сторонником одной версии. Речь могла идти о сокрытии недостачи, — сказал Земан.

Он также заявил, что доверяет родной полиции, но не верит чешской контрразведке, которая засекретила свой отчет о взрывах во Врбетице в 2014 году и до сих пор не представила никаких данных из него широкой общественности.

Чешские власти обвинили российские спецслужбы в причастности к взрывам, в результате которых погибли два человека.

Ничем не подтвержденные обвинения стали катализатором резкого ухудшения российско-чешских отношений. Москва и Прага обменялись нотами, главными требованиями которых стало резкое сокращение дипломатического персонала в посольствах обеих стран. Россия также внесла Чехию в реестр недружественных стран.