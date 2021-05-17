«Настоящая русская женщина»: Воля предложил отправить на «Евровидение» Кадышеву вместо Манижи

Воля заявил, что вместо Манижи на «Евровидение» с этой песней стоило бы отправить Надежду Кадышеву. Фото: Олег ЗОЛОТО и Лариса КУДРЯВЦЕВА.

В Роттердаме начался песенный конкурс «Евровидение». Россию на нем представляет певица Манижа с песней «Russian Woman» («Русская женщина»). Уроженку Таджикистана, решившую спеть от лица всех женщин России, многие критикуют – в том числе и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Звезда шоу «Comedy club» Павел Воля решил учесть мнение критиков и предложил свой вариант идеальной, на его взгляд, русской женщины. В последнем выпуске «Comedy club» Воля заявил, что вместо Манижи на «Евровидение» с этой песней стоило бы отправить Надежду Кадышеву и ее группу «Золотое кольцо».

- Я думаю, что на «Евровидение» надо отправлять Надежду Кадышеву, - сообщил Воля. - Ну посмотрите. Она готова для «Евровидения». Вот тут образ русской женщины. Ей 60 лет. Все же женщины за 60 в России так выглядят. Когда изба горит, такая вот баба вылетает. Именно такие женщины идут из магазина по вечерам с пакетами.

По мнению Павла, Надежда - настоящая русская женщина. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

К слову, Павел Воля далеко не первый заявляет, что вместо Манижи на песенный конкурс стоило отправить кого-то другого. Ранее Сергей Лазарев, дважды участвовавший в песенном конкурсе «Евровидение», предположил, что Манижа – не самый удачный выбор. По его мнению, в Роттердаме Россию могла бы представить певица Zivert.

- Манижу я знаю, она классная и самобытная, но насколько это для «Евровидения» - вопрос. Во-первых, она поет на русском. Это серьезный барьер, который помешает многомиллионной европейской аудитории понять, что же она хотела сказать. Баллы определенно будут ниже. Во-вторых, тема сильной женщины также звучит в песне участницы от Мальты, и она уже в фаворитах. Люди будут сравнивать, и возможно, это сравнение окажется не в пользу Манижи. Если бы я решал, я бы отправил Зиверт. Она узнаваема, - рассказал Лазарев в интервью Лауре Джугелия на YouTube-канале «Fametime TV».

Сомнения в силах Манижи победить на европейском конкурсе выразил и Леонид Агутин. В интервью Ирине Шихман музыкант Леонид Агутин заявил: надо было проверять надо не артистку, а тех, кто пустил ее на национальный отбор.

- Это стыдно, - заявил Агутин на вопрос о проверке хита Следственным комитетом. - Надо не певицу Манижу проверять - надо проверять систему, как она туда попала. Артист ведь играет, как может. Надо было набрать хорошие песни. Пусть меня простит Первый канал, - тут с ними надо разговаривать. С профессиональной точки зрения речь идет об очень слабом произведении, которое стыдно выставлять на музыкальном конкурсе. Я считаю, что Манижа спела плохую песню. Для меня эта песня пустая, в ней не за что зацепиться.

Впрочем, многие считают, что Манижа – яркая и самобытная певица, способная завоевать достойное место на «Евровидении». Так, европейские букмекеры, принимающие ставки на фаворитов, прочат ей 13-е место в рейтинге. Первое место, по данным портала Euroinvision.com, больше всего шансов выиграть у Мальты (16%), которую представит певица Destiny. «Серебро» Евровидения прочат Швейцарии (14%, участник — Gjon’s Tears), «бронзу» — Франции (10%, участница — Барбара Пьевик).