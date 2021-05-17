В Израиле подсчитывают предварительный ущерб от столкновений евреев с арабами

Агентство Walla, ссылаясь на официальный отчет пожарной охраны, привело данные, позволяющие сравнить ущерб, нанесенный сторонами конфликта имуществу друг друга. Фото: REUTERS

В ходе последних столкновений евреев и арабов в Израиле последние, судя по уже произведенным оценкам, проявляют гораздо большую агрессию.

Агентство Walla, ссылаясь на официальный отчет пожарной охраны, привело данные, позволяющие сравнить ущерб, нанесенный сторонами конфликта имуществу друг друга.

Так, во время беспорядков дотла были сожжены 10 синагог, при этом сообщений о поджоге мечетей зафиксировано не было.

В ходе столкновений протестующие подожгли более 850 автомобилей. Выяснилось, что лишь 13 из пострадавших машин принадлежали арабам.

За последнюю неделю было зарегистрировано более 100 поджогов частных домов, которые принадлежат евреям, и лишь один случай, когда загорелся арабский дом, причем считается, что подожгли его сами арабы.

Кроме того, арабские погромщики разграбили без малого 400 еврейских домов и квартир, жалоб на воровство из жилья, принадлежащего арабам, не поступало.

По требованию правоохранительных органов Израиля, многим евреям, имеющим разрешение на ношение личного оружия, пришлось его сдать, в то же время ни один из арабов не был разоружен или задержан, включая тех, что открывали стрельбу в ходе беспорядков.

Издание утверждает, что во множестве израильских мечетей протестующие создали запасы камней и бутылок с зажигательной смесью, а имамы во время проповедей призывали к еврейским погромам.

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