«Карьера Прокловой сложилась из-за этой связи»: Коллеги разоблачили актрису

Признания 67-летней актрисы продолжают провоцировать новые откровения ее коллег Фото: Михаил ФРОЛОВ

Признания 67-летней актрисы Елены Прокловой продолжают провоцировать новые откровения ее коллег о сексуальных домогательствах. Проклова призналась, что с 15 лет знаменитый актер на съемках фильма развращал ее под предлогом подготовки к поступлению в школу-студию МХАТ. Развратные действия продолжались еще несколько лет, и вот только теперь заслуженная артистка Проклова об этом рассказала в передаче «Секрет на миллион». Ее версия – она озвучила свою историю, чтобы спровоцировать молодых девчонок не молчать о домогательствах. Версия оппонентов Прокловой – так она заработала приличный гонорар.

Елена Проклова спровоцировала многих ее коллег на признания о сексуальных домогательствах, которые они пережили на съемочной площадке. Обсудили эту тему в телешоу «Звезды сошлись».

56-летняя Ирина Безрукова предположила, что ее актерская карьера сложилась не слишком удачно – может быть и потому, что она отвечала отказом на непристойные предложения. Ирина рассказала историю из своей съемочной молодости. Тогда Безрукова еще была замужем за актером Игорем Ливановым. Безрукова рассказала: «Я снималась в одной из первых своих главных ролей, мне было где-то лет 25. Я была замужем, у меня был ребенок – все об этом знали. Режиссер-постановщик картины, который утвердил меня на роль, приставал. Я уже снялась в некотором количестве сцен с потрясающими великими актерами. И вдруг в гримерной подошел сзади человек и властно меня сграбастал. Это было грязно и неприлично. Причем там стояла художник по костюмам. Я с разворота сразу дала по лицу, даже не знаю кто это. Потом увидела, что держится за свою щеку режиссер». Мужчина был удивлен такой реакцией. Было еще пару подобных ситуаций. В ход шли и угрозы: «Если ты меня не полюбишь до конца фильма, то я тебя переозвучу!» Ирина отказала. Вскоре после съемок Безрукова узнала, что этот режиссер на вопрос коллег: «Как она как актриса?» Ответил: «Да никому не дает!» Ирина предполагает, что подобная репутация повлияла на ее карьеру.

74-летняя Татьяна Васильева говорит, что подобным домогательствам подвергаются все актрисы. Чаще всего к таланту должна прилагаться верная реакция на домогательства режиссеров и прочих властных знаменитостей. Васильева не скрывает, как вела себя в этих ситуациях: «Я особенно не раздумывала. У меня слишком велико было желание играть. Вы думаете я не оказывалась на месте Елены миллиард раз? Что делала я? Играю!»

Васильева осуждает публичные признания Прокловой: «Я за нее рада, если она сняла камень с души. И для того, чтобы снять его с души – надо вот такое сказать? Особенно когда его не стало? Я понимаю, чем это может быть продиктовано – тем, что на этом можно заработать. Другого повода я не вижу - больше 50 лет прошло и вдруг начать так говорить о величайшем человеке, величайшем артисте. Кто работал с этим величайшим актером и режиссером – я уверена никто не изменит о нем мнение».

Татьяна Васильева считает, что ее коллега Елена Проклова смогла поступить в театральный вуз и получить роли в фильмах с суперзвездами, в том числе, благодаря своему поведению в те годы. А точнее, благодаря связи с известным артистом и режиссером, о которой умолчала в молодые годы и рассказала теперь. Васильева высказалась: «Вызову бурю негодования, но большинство девушек, девочек через это, к сожалению, проходят. И это остается с ними. У Елены были родители – она могла к ним пойти. Была полиция – она могла туда пойти. Лене многие могут позавидовать. Ее карьера сложилась. Она закончила хороший вуз – это была помощь, она снималась в хороших фильмах с хорошими актерами. Это все так просто не бывает. Пока она была маленькая – да, наверное, это было просто так. Потом стало не просто так. Это я гарантирую. И за это надо отплачивать. Эта профессия зависима «от и до».

48-летний Денис Матросов рассказал, что не только к женщинам-актрисам пристают: «Каждый решат сам, как себя вести. Мужчины тоже сталкиваются с этой историей – со стороны мужчин. Каждый для себя делает выбор. Я сделал свой выбор. Когда ко мне полезли – у меня рука большая, человек потом неделю никуда выйти не мог. Я постоял за себя. Просто надо решать, как себя вести».

Некоторые коллеги Елены Прокловой посчитали, что ее карьера во многом сложилась благодаря той самой связи, о которой она рассказала: и поступление в Школу-студию МХАТ, и работа во МХАТе и съемки после окончания института с великими актерами.