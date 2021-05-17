Пользовательница TikTok нашла странный рисунок и решила, что ее квартира проклята

Листок бумаги с нанесенными на него загадочными символами закрывал дыру в стене.

У одной из пользовательниц TikTok пропал кот. Женщина начала искать его в кухне и обнаружила под шкафами странный рисунок. Листок бумаги с нанесенными на него загадочными символами закрывал дыру в стене.

Испуганная женщина, забыв про кота, тут же опубликовала видео с изображением странной находки в социальной сети и практически мгновенно получила шквал откликов.

Видеоролик просмотрели более 9,5 млн. раз, и большая часть оставивших свои комментарии под ним написали, что, скорее всего, речь идет о страшных проклятиях. Были и те, кто посоветовал даме не обращать на листок бумаги внимания, считая, что это детский рисунок.

Чуть позже обладательница рисунка сообщила, что на всякий случай сожгла его.

Сразу после этого часть пользователей стала предлагать другую версию – комбинация символов, наоборот, являлась оберегом для жилища, и уничтожать рисунок не стоило.

- Этот клочок бумаги был призван защищать вас, он оберегал вас от дурных вестей. Теперь вам нечем отразить проделки злых духов! – начал запугивать и без того перепуганную женщину один из тиктокеров.

Количество версий увеличивается, и пока никто не смог толком объяснить, что же все-таки было изображено на рисунке.

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