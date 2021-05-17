«Искусство помогает заглянуть в прошлое»: как проект Арт-память сохраняет воспоминания жителей домов престарелых

Проект АРТ-ПАМЯТЬ объединил современных художников и обитателей дома престарелых Фото: предоставлено фондом «Четверг»

Отпечатки советских елочных игрушек в бетоне, модель типовой хрущевки и чайный сервиз с нарисованными внутри пловцами бассейна «Москва» — часть объектов, созданных 18 современными художниками для проекта АРТ-ПАМЯТЬ. Его идея возникла в Фонде осенью 2019 года, когда его сотрудники впервые задумались о том, как искусство может встретиться с сообществом, существующим в закрытом, герметичном мире.

Ядром проекта стала неожиданная связка между художниками и жителями дома престарелых.

Молодость героев проекта пришлась на 60-е годы прошлого века Фото: предоставлено фондом «Четверг»

— Мы хотели объединить людей, которые вряд ли бы встретились при других обстоятельствах. Героями проекта стали жители московского пансионата ветеранов труда, которые в силу социальной изолированности лишены возможности зафиксировать, передать и сохранить свою память, — рассказывают в Фонде. — Молодость этих людей пришлась на 60-е годы прошлого века, и сегодня их воспоминания — редкие свидетельства стремительно удаляющейся от нас эпохи.

Фонд предложил современным художникам стать медиаторами их воспоминаний и организовал арт-резиденцию, которая стала связующим звеном между жителями пансионата и художниками. Благодаря ей последние смогли по-настоящему осмыслить истории героев проекта, которые показали, как наши представления отличаются от реальности. Мир жителей дома престарелых действительно герметичен и недоступен для посторонних, но наполнен жизнью.

Фонд предложил современным художникам передать воспоминания пожилых людей Фото: предоставлено фондом «Четверг»

— В их рассказах мы обнаружили удивительные подробности о событиях другой эпохи, истории о встрече с любовью всей жизни в бассейне «Москва», рассказы о знакомстве с Гагариным и Шукшиным и размышления о времени, памяти и самих себе, — рассказывают в фонде «Четверг».

Объекты, созданные художниками на основе этих историй, впервые были показаны на одном из самых необычных событий в жизни Фонда — закрытой выставке современного искусства в доме престарелых. Это пространство стало важным местом в истории проекта: предметы искусства подсветили масштаб хранившихся там воспоминаний, а жители пансионата увидели результат работы художников. Они узнавали себя в каждой работе и приняли предметы искусства не как интерпретацию, а как продолжение их собственных историй.

Воспоминаниям о молодости в 60-е годы - на дне чашек Фото: предоставлено фондом «Четверг»

Когда пришло время показать выставку широкой аудитории, в планы фонда вмешалась пандемия.

— Тогда мы не думали, что впервые эти работы будут представлены широкой публике в онлайн формате, а не в московском музее или галерее. Открытие выставки в «настоящем» выставочном пространстве — традиционный путь, который выбирают культурные организации, чтобы представить свои коллекции миру. Только потом, в случае необходимости, выставка может быть оцифрована, чтобы привлечь внимание других аудиторий, — говорят в фонде.

Чтобы сделать выставку доступной для как можно большего количества людей и представить ее международному зрителю, «Четверг» предложили сотрудничество главной международной платформе онлайн искусства, Google Arts&Culture. Так выставка обрела новое воплощение и поместила воспоминания героев, воплощенные в объектах, во вневременное пространство. Онлайн версию выставки АРТ-ПАМЯТЬ сопровождают голоса героев, — аудиозаписи, сделанные во время их интервью, — архивные фотографии быта советских семей и исторические справки.

— Память других людей — ключ к нашему настоящему, а искусство становится тем самым посредником, который помогает нам заглянуть в прошлое, — уверены в фонде «Четверг». — Для нас встреча с закрытым миром чужой памяти миром оказалась не только погружением в жизненный опыт другого человека, но и сменой перспективы, которая обеспечивает иной взгляд на наше настоящее и придает прошлому масштаб и фактуру. А на это способна только человеческая память.

Жители пансионата первыми увидели результат работы художников Фото: предоставлено фондом «Четверг»

Фонд «Четверг» — междисциплинарное пространство, объединяющее художников, кураторов, культурных менеджеров, волонтеров и всех, кто любит и делает культуру. Вместе они воплощают в жизнь уникальные проекты и повышают качественный уровень культурных инициатив в России.

Эта статья стала победителем конкурса «Искусство созидать и помогать», который портал «Открытые НКО» провел при поддержке ИД «Комсомольская правда». Лучшие материалы появятся на сайте kp.ru, а также на страницах «Комсомольской правды».

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