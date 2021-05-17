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17 мая 2021 9:37

Арбитр Федотов подвел катастрофические итоги судейства сезона РПЛ: коррупция, обман, отсутствие перспективы и конкуренции

Футбольный судья считает, что скандалы не закончатся, пока его коллеги не начнут конкурировать между собой
Денис Акинин
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Арбитр Игорь Федотов был одним из тех, кто на протяжении всего сезона ловил судей на ошибках и вскрывал всю подноготную одной из главных проблем российского футбола. Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Арбитр Игорь Федотов был одним из тех, кто на протяжении всего сезона ловил судей на ошибках и вскрывал всю подноготную одной из главных проблем российского футбола. Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Сезон Российской Премьер-Лиги закончился, но оставил после себя, возможно, рекордное количество проблем и вопросов. И очень много вопросов вызывало судейство. Почти после каждого тура судейские решения обсуждались еще более активно, чем результаты матчей. Просмотр футбола превращался в поиск пробелов в работе арбитра, не назначенных пенальти, а заканчивался обсуждением, в какую часть руки и при каких условиях допускается касание мяча. В этом сезоне мы увидели отстранение арбитра на пожизненный срок. Резонансное событие может стать только началом больших изменений в судейском корпусе РФС.

Арбитр Игорь Федотов был одним из тех, кто на протяжении всего сезона ловил судей на ошибках и вскрывал всю подноготную одной из главных проблем российского футбола. Специально для «КП» Федотов подвел итог минувшего сезона, в котором он дал оценку всему судейскому корпусу. Федотов признался, что судейство в России развалилось и погрязло в обмане.

— Какую оценку можно дать судейству? Очень плохое судейство в этом сезоне, очень плохой сезон. Этот чемпионат — продолжение прошлого сезона Александра Егорова, который развалил судейство в России. Все идет снежным комом, и он докатился уже очень далеко. Текущий сезон выдался намного хуже предыдущего. Никогда не было официального пожизненного отстранения арбитра от работы. Я такого не помню. Вы когда-нибудь такое видели? Мы сейчас про Вилкова говорим. Понимаете, насколько это серьезно? Хачатурянц очень долго наблюдал, слушал людей, которые ему дают информацию, и воспользовался ей правильно. Если вы думаете, что на этом все закончится, то, конечно же, нет. У нас есть интересный парень Васильев, который пытался вытащить «Ротор», но ему ничего не помогло. Есть такой же Казарцев, но там немножко посложнее. Вообще, в моем понимании, Хачатурянца обманывают или пытаются обмануть. С Вилковым пытались — не получилось. Васильев — не получилось. Казарцев тоже будет пытаться сделать это. Но Хачатурянц делает выводы. В плане работы Хачатурянца — плюс. А вся его команда — не команда. Вопрос в окружении. Его обманывают, — заявил Игорь Федотов корреспонденту kp.ru.

Еще одна проблемная зона российского судейства — ВАР. Система была призвана помочь устроить ошибки, которые возникают из-за человеческого фактора, а в итоге только добавила споров и обсуждений. Многие эксперты, в том числе и Федотов, считают, что ВАР стал лишь звеном в коррупционной цепи.

— ВАР сто процентов не работает. Идет какая-то договоренность с ВАР, судьями ВАР, Калошиным, который отвечает за ВАР. Не думаю, что иностранцы в этом замешаны. Они как дети. Задурили их, а за ВАР до сих пор отвечает Калошин. Чему он научил людей, я не знаю. Вы знаете, что Фролов, который работал на матче «Тамбов» — «Зенит» работал без ВАР. У него нет лицензии. Человек за полгода не получил лицензию. Можно ли получить ее за этот срок? Конечно, можно. Это работа Калошина, который также обманывает Хачатурянца. Он получает 500 тысяч рублей и сидит на пятой точке ровно, у него все хорошо. Наш российский футбол обманывают, ВАР не работает, — сказал арбитр Федотов.

В конце беседы Игорь Федотов рассказал, что нужно делать с судейством в России, чтобы изменить ситуацию. Все, как у футболистов: не хватает конкуренции.

— Нужно менять руководителей ВАР, менять судей, которые плохо отработали. Можно оставить, но перевести в ФНЛ. Главное, нужно создать конкуренцию для арбитров: не 18 судей, а 30. Дать всем лицензии на ВАР, чтоб они с этим работали. В моем понимании, конкуренция порождает перспективу. Но у нас никому не нужна конкуренция. Зачем создавать конкуренцию, если можно спокойно сидеть и получать бабки? Все есть, деньги капают. Кто вспоминает про Лапочкина и Вилкова? Про судей забывают, и это проблема, - считает Федотов.

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Спорт: ФУТБОЛ