Клуб-зомби, Зарема в «Спартаке», видео Дзюбы и битва с судейской гидрой: Главные скандалы завершившегося чемпионата России

От воскрешения клуба-мертвеца выиграл только Артем Дзюба. В последнем туре он положил ему четыре гола, и внезапно стал лучшим бомбардиром чемпионата. Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Российский футбол наконец-то достиг той стадии своего развития, когда события, происходящие за пределами поля, намного интереснее самой игры. Сезон 2020/21 побил все мыслимые рекорды по скандалам. «КП» вспоминает главные из них.

«Тамбов» - клуб-зомби

Премьер-лига помнит за свою историю клубы самой разной трешовости. Среди них было полно тех, что использовались для перекачки денег из госбюджета в менеджерские карманы, были и откровенно бандитские, и те, что использовались для завязывания нужных отношений. Но чтобы по чемпионату слонялась команда-мертвец, и делала вид что живет и играет – такое с РПЛ произошло впервые.

Изначально было понято, что «Тамбов» - клуб, который никогда не играет у себя дома, но тратить деньги региона – это какая-то афера. Но в черный анекдот она окончательно превратилась в феврале. ФК «Тамбов» к тому времени был фактически мертв и уже слегка попахивал. Местный губернатор явно давал понять, что пора уже его и закапывать. Но российский футбол решил, что это плохая примета посреди чемпионата хоронить одного из участников, и превратил «Тамбов» в зомби. Чтобы придать ему более-менее естественный цвет, клубы скинулись игроками, а РПЛ и РФС – деньгами.

Бутафория получилась так себе. «Тамбов» продолжал пованивать - проиграл абсолютно все матчи, а его игроков таскали в РФС по подозрению в договорняках. Так что от воскрешения клуба-мертвеца выиграл только Артем Дзюба. В последнем туре он положил ему четыре гола, и внезапно стал лучшим бомбардиром чемпионата.

Интим-видео Дзюбы

Каждый создатель успешного блокбастера расскажет, что в нем должно быть немного ужасов («Тамбов»), немного смеха и обязательно эротическая сцена. В российском футболе решили второе и третье смешать и не взбалтывать, и получился скандал с интимным видео Артема Дзюбы. Кто-то в ноябре слил его в сеть, пошли слухи, что перед этим форварда шантажировали и требовали у него едва ли не 3 млн евро.

Сумма внушала уважение, и Дзюба стал еще более популярен. Вся страна узнала форварда с неожиданной стороны, фанаты прокляли его еще раз, бомонд встал на защиту. А в результате получился неожиданный эффект – Артем стал чемпионом и лучшим бомбардиром, а главное, через 7 месяцев у него родился третий ребенок.

Вся страна узнала форварда с неожиданной стороны, фанаты прокляли его еще раз, бомонд встал на защиту. Фото: СОЦСЕТИ

Зарема – теперь главная в «Спартаке»

Женщина в российском футболе – это чаще всего к скандалам. Если что, что экс-президентша «Локо» Ольга Смородская подтвердит. Но «Спартак» - особенный клуб. Его владелец миллиардер Леонид Федун решил в очередной раз пойти против мейнстрима и фактически отдал управление клубом совей супруге Зареме Салиховой. Как утверждают близкие к клубу люди, Зареме было больно видеть, как ее мужа разводят на деньги, а миллионы уходят из семьи.

Сначала получилось все по-женски: позвали менеджера Газизова - выгнали менеджера Газизова, купили Кокорина – продали Кокорина… А потом дело пошло, в «Спартаке» произвели уборку, вымели менеджеров из углов разных кабинетов, и в конце концов вязи «серебро» - максимально, что можно сделать при царствующем «Зените». А Зарема официально стала в «Спартаке» главной по распределению премий. Ключевая должность в успешные времена.

Леонид Федун решил в очередной раз пойти против мейнстрима и фактически отдал управление клубом совей супруге Зареме Салиховой. Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Гинер, ЦСКА и вред ипотеки

Историю РПЛ можно изучать по пословицам и поговоркам. «Гинер все купил», - это о нулевых. «Гинер все продал» – это о конце десятых, когда владелец ЦСКА не сумел выплатить валютную ипотеку за новый стадион, и вынужден был отдать акции клуба банкирам из ВЭБ. Теперь все говорят, что Гинер еще и уйдет из ЦСКА. Что его окончательно отодвинули от управления клубом, а бывшему хозяину непросто себя ощущать в новом качестве в когда-то своем клубе.

А самому ЦСКА еще сложнее. Клуб делал странные покупки в этом сезоне, произвел еще более странной тренерской назначение Ивицы Олича, и в первые за 20 лет не попал в еврокубки.

«Краснодар» упал на дно

В категории «лучшие водолазы РПЛ» с ЦСКА может спорить только «Краснодар». Клуб Галицкого так увлекся спасением лица России в еврокубках, что полностью забил на чемпионат и там пошел ко дну. На юге долго спорили, настоящий тренер Мусаев – или так, прикрытие для владельца, который хочет за свои деньги сам определить стартовый состав на игры. И только когда Галицкий смирился, что этот год уже не спасти, у «Краснодара» появился новый тренер.

ВАР на службе добра и зла

Об этом сезоне РПЛ, возможно, будут еще слагать легенды. Вспоминать, как изгоняли из «Локомотива» дьявола фанатов Василия Кикнадзе. Или как в последнем туре «Уфа» и «Арсенал» мерялись градусниками, и переносили свой матч на два часа позже остальных, чтобы уже знать результат «Ротора» и гарантированно не вылететь. Как грустно смеялись над похождениями наших команд по еврокубкам. Но больше всего будут вспоминать судейские скандалы.

С арбитрами в РПЛ в этом сезоне был вообще какой-то мрак. Все думали, вот введем ВАР, вот будет возможность смотреть в повторе все спорные моменты, и исчезнут ошибки-споры-скандалы. А получилось все еще хуже. Оказалось, что даже с ВАР можно косячить так, как никогда еще прежде. Что можно какие-то моменты проверять и искать в них нужные пенальти, а какие-то – нет. А клубы вокруг подняли такой стон, что РФС не знал куда деваться.

И пошла битва не на жизнь, а на что-то еще. Такое впечатление, что судьям объявили войну, а они грудью встали на защиту своего, исконного. Судей проверяли на полиграфе, отстраняли, и даже давали «пожизненное». А они в ответ организовывали скандал за скандалом. И увлекательный фантастический боевик о битве с этой гидрой еще будет продлен как минимум на один сезон.

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