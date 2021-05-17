Что известно о задержании «российского шпиона» в Польше

В Польше по обвинению в шпионаже в пользу России задержали 43-летнего мужчину. Об этому сообщает Агентство внутренней безопасности республики. Фото: Shutterstock

В Польше по обвинению в шпионаже в пользу России задержали 43-летнего мужчину. Об этому сообщает Агентство внутренней безопасности республики.

Задержание прошло еще 5 мая, с тех пор суд уже успел выбрать для подозреваемого меру пресечения – ближайшие три месяца он проведет за решеткой.

- Речь идет о гражданине Польши, который сотрудничал со спецслужбами Российской Федерации. Он уже признался в содеянном, - сообщил журналистам пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.

Информации о прегрешениях задержанного пока не так много. Это не удивительно, ведь материалы уголовного дела засекречены – обычная история, когда речь идет о шпионаже. Сообщается только, что мужчина добывал информацию о военных объектах, а также о своих соотечественниках, «которая была необходима России для вредоносной деятельности на территории Польши».

Стоит отметить, что за последние месяцы это не первый шпионский скандал в Старом свете, связанный с Россией. Так, в конце марта в Риме якобы при передаче секретных сведений были задержаны офицер Военно-морского флота республики и сотрудник российского посольство. Расследование уголовного дела против них все еще продолжается.