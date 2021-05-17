Страх безработицы вернулся: в каких городах риск увольнений выше всего

По данным Финансового университета, каждого четвертого в стране тревожит риск сокращения Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

После небольшой передышки народ снова стал серьезно опасаться за свое будущее. В пик пандемии, во втором квартале 2020 года доля тех, кто боялся остаться без места из-за реорганизации или закрытия компании, составляла 24%. Для сравнения, допандемийные показатели 2017-2019 годов колебались на уровне от 8 до 17%. Летом и в начале осени 2020-го года россиян отпустило, и уровень переживаний снизился вдвое. Однако с начала 2021 года страх безработицы снова стал нарастать, и к сегодняшнему дню он охватывает 23% соотечественников. К такому выводу в своем исследовании пришли в Финансовом университете при Правительстве РФ.

Среди городов, где больше всего видят риск попасть под сокращение, в первых рядах Оренбург, Орел, Хабаровск и Саратов — там перспективы оказаться на бирже труда страшат каждого третьего (о других городах смотри КОНКРЕТНО). Меньше всего напряжения по этому поводу испытывают в Сочи, Грозном, Севастополе и Иваново.

- Да, закрытие компаний, сокращение предприятий, рабочей недели, нагрузок и зарплат происходит неравномерно по отраслям и регионам. Люди видят, что такое сейчас часто происходит — и даже если не с ними лично, а с кем-то знакомым или даже со случайным человеком в соцсетях, это нервирует, - комментирует для «КП» экономист Денис Ракша. - Вообще-то говоря, у этого страха глаза велики. Реальные данные о сокращении персонала, закрытии компаний и снижении зарплат значительно ниже. Но люди преувеличенно реагируют на неопределенность в экономике из-за нового роста заболеваемости коронавирусом.

КОНКРЕТНО

Города, где больше всего боятся потерять работу (доля жителей, которые видят риск остаться безработными):

1. Оренбург — 35%

2. Орел — 34%

3,4. Хабаровск — 30%

3,4. Саратов — 30%

5,6. Барнаул — 29%

5,6. Ижевск — 29%

7,8. Чита — 28%

7,8. Стерлитамак — 28%

9. Иркутск — 27%

10. Екатеринбург — 25%

Города, где население меньше беспокоится о потере работы (доля жителей, которые видят риск остаться безработными):

1. Сочи — 15%

2. Грозный — 17%

3,4. Севастополь — 19%

3,4. Иваново — 19%

5,6. Тамбов — 20%

5,6. Новокузнецк — 20%

7. Рязань — 21%

8,9. Йошкар-Ола — 23%

8,9. Тольятти — 23%

По данным Финансового университета при Правительстве РФ.

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