Как Интернет узнает наши мысли, крадет наши данные и решает за нас - с кем дружить и как жить

Будущее наступило - мы оставляем след, не только нажав клавишу на компьютере, но даже всего лишь подумав о чем-то! Фото: Shutterstock

«КАК НАЙТИ ПАРНЯ С ДРЕДАМИ?»

Интернет - это что-то такое непонятное, неосязаемое, но всемирное и влиятельное. С его появлением изменилось многое. Точнее - все. И пока большинство жителей Земли только «догоняют» возможности Интернета, а меньшинство пытается его запретить или блокировать, есть люди, которые им управляют.

Например, сидящий передо мной парень с синими волосами и в драных джинсах, бросивший институт. Он знает о нас больше, чем наше родное государство, а, может, и родители. Потому что в свои 29 лет уже считается ведущим специалистом по обработке больших данных (Big Data). Данных о том, на каких сайтах каждый из нас «висит», какие товары покупает, куда ходит, о чем мечтает... Он совсем не похож на крутого бизнесмена (хотя вообще-то гендиректор компании Tazeros Global Systems). «Это я еще дреды состриг, пора взрослеть», - говорит он. А раньше его по дредам примечали и искали крупные IT- компании, чтобы посотрудничать. «Слушай, мы на конференции видели чувака с дредами, он умные вещи рассказывал. Можно его контакты найти?».

Знакомьтесь - Артур Хачуян, человек, проиндексировавший все (!) аккаунты во всех(!) соцсетях России. Серверы его компании хранят информации в 3 раза больше, чем самая крупная он-лайн библиотека в мире.

- Наша задача построить цифровой профиль человека - какие фотки он «лайкает», о чем спорит. И спрогнозировать - на какие товары и темы он среагирует. Эту информацию мы и продаем клиентам, в основном рекламным компаниям, - объясняет Артур.

- Мне всегда было интересно - вот такие молодые компьютерщики, как ты, с какой вообще планеты? Где учились?

- Я сам ничего не закончил. Свалил с факультета кибернетики МИФИ, с 3-го курса. Да, там много профессоров, которых я люблю и уважаю, но для специальности, которая меняется каждый день, такая учеба просто бесполезна. Да там учебники 1986 года! А все развивается так быстро, что каждые два-три дня появляется новое исследование и новая технология. Я когда ищу сотрудника, то наличие у него красного диплома престижного вуза - ни о чем не говорит.

- В Кремниевой долине США много русских программистов. Там даже в лифтах одно время висели объявления: «Просьба не разговаривать по-русски». Но ты жаловался, что с русскими компаниями, с твоей например, американцы не хотят сотрудничать. Это так?

- Да, если ты российская компания, то к тебе предвзятое отношение. Крупные американские компании не сотрудничают с нашими подрядчиками. Но если ты просто родился в России, и ты - русский программист, едешь туда работать - ты на высоком счету. В Кремниевой долине действительно много русских, украинцев, белоруссов, потому что у нас мозг устроен очень интересно. Американцам приходится развивать в себе критическое мышление, а так как в бывшем СССР часто приходится не жить, а выживать, то мы ментально более подготовлены для решения задач. И это большой плюс.

«БОЛЬШОЙ БРАТ» СЛЕДИТ ЗА НАМИ

- Сейчас в России Интернет пытаются отрегулировать, загнать в рамки. Особенно после истории с выборами в США, когда Трампа заблокировали во всех соцсетях. Многие всерьез опасаются, что нашу страну могут отключить от Интернета... Есть предпосылки к этому?

- Кстати, Трампа быстро вернули в соцсети, буквально дня через три. Но наши СМИ этого «не заметили». Я не верю, что отключение нас от Интернета вообще возможно. Это страшные байки. Технически, конечно, можно нажать кнопку и отключить. Но у нас слишком много сервисов, в том числе государственных, завязаны на серверах США.

Смотреть на это все, конечно, обидно. Потому что позиция государства в России похожа на обиженного ребенка, которому в песочнице не дали место, и он пытается его себе вернуть. Российский рынок для Фейсбука и Инстаграмма - мизерный. Меньше 1%! Они на нас плюнут с высокой колокольни и ничего не потеряют. А российские сервисы не дотягивают до мирового уровня. Не потому что они плохие или разработчики не грамотные. У нас прекрасные разработчики. Но государство не хотело 15 лет вкладывать деньги в развитие этой песочницы, а сейчас спохватилось и пытается «отжать» чужое. Подчинить своим правилам. Вот заблокировал YouTube журналиста Владимира Соловьева, все - угроза России.

- У нас любят приводить в пример Китай, где давно отключили мировые соцсети. И все у них прекрасно. Пользуются своими.

- Китай в свои соцсети вбухивал такие колоссальные деньги, сколько наша страна даже на оборону не тратила! И создал сервисы, которые стали популярнее американских. И когда у правительства Китая случился первый конфликт с американским Google, оно посмотрело, что этим поисковиком пользуется всего 3% населения и спокойно его отключило, никто даже не заметил. У нас же Google используют почти 50% людей. А американский YouTube - главный источник видео в России, просто взять и отключить его невозможно. И создать свой слишком сложно, сколько денег на это не выделяй. Место уже занято.

- Ну отключат и все, жили же мы как-то раньше без YouTube.

- Лет 7 назад случился инцидент с Рутрекером. Его отключили, а он … не отключился. Люди как качали пиратский контент, так и продолжили.

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- Но теперь у нас есть закон «О суверенном интернете».

- Да, в этом смысле мы очень продвинутые, и в других странах таких продуманных систем блокировок нет. Этот закон дал две базовые вещи - заставил всех провайдеров поставить спецоборудование и выдать Роскомнадзору спецключ, позволяющий кнопку нажать и любой домен отключить. Но все равно Интернет так не работает. И кончится это все тотальной децентрализацией сети.

- Как это?

- Есть сервисы, которые работают от человека к человеку, без провайдера. Например, люди вышли на митинг, им вырубили мобильную связь. Но по блютузу можно подключиться к устройствам друг-друга. Да, радиус действия такой сети маленький, но люди же близко друг к другу и спокойно могут переписываться. Это и есть сеть без центра. Это то, к чему движется Интернет.

ГОСУДАРСТВО НЕ ЗРЯ БОИТСЯ

- Может, наше государство зря опасается Интернета и хочет его регулировать?

- Государство правильно боится. Есть гигантская машина, которая может в любой момент продвинуть любую идею - просто однажды поменяв приоритет контента. Например, вы пишите в поисковике запрос: «Аборт - это хорошо или плохо?». И если вы христианка, а поисковик об этом знает, он вам скажет, что это страшный грех. А если либералка, ответит, что это личный выбор женщины. Разные люди видят разное. Фишка поисковиков в том, что задавая вопрос мы видим лишь 1/3 результатов. И если завтра Google или Фейсбук подкрутят свои алгоритмы, вся России на вопрос об абортах будет видеть, что это «нормально». Что уже - влияние на общественное мнение.

Из-за всех этих механизмов у нас наступило разделение общества. Феминистки сидят отдельно и варятся в своем котле, не принимая никаких других точек зрения. Есть националисты, которые тоже сидят в своей клоаке. Есть адепты Навального, которые всех неугодных тут же блокируют. Раньше человек мог видеть разные точки зрения, а теперь живет в своей группке, как в добровольной тюрьме. Это в принципе плохо, потому что лишает людей критического мышления.

- Так можно же просто не писать нигде никаких комментариев и быть вхожим во все группы.

- Нет! Даже если у вас 5000 друзей в Фейсбуке, вы видите обновления только сотни. С одной стороны это удобно, вам показывают то, что вам интересно. Но с другой - кто решает, что вам видеть, а что нет?!

Яркий пример с вакцинаций от COVID-19. Прививки реально полезная штука, но все верят в какую-то чушь в Интернете про чипы и 5G. А современное поколение, которое рождается со смартфонами в руках, для него Интернет - единственный источник информации. И этот источник государству не подконтролен. Я бы на месте правительства точно так же пытался эту сферу обуздать. Не такими, конечно, грубыми подходами в лоб, но тем не менее.

ГУГЛ ЗНАЕТ О ТЕБЕ ВСЕ

- А откуда поисковик знает обо мне все?

- Очень просто. Он запоминает все сайты, на которые ты заходишь. То есть в курсе, чем интересуешься.

- Это еще поддается логике, понятно. А вот я неделю назад была в кафе, где на стенах висели советские плакаты. Я их не фотографировала, не говорила о них вслух, просто в голове отметила, что прикольно. И на следующий день в моем телефоне всплыла реклама с этими плакатами! Это как?

- Во всех кафе стоят устройства, которые трекают (фиксируют, - ред.) все входящие гаджеты - смартфоны, ноутбуки. И абсолютно легально улавливают их блютус-адреса или сим-карты.

Этой технологии уже лет 10. Самое классное, что ваш адрес остается абсолютно обезличенным. То есть, машина не знает кто вы, но знает, что вы были в этом кафе с советскими плакатами.

- Еще история. Моя подруга зашла на сайт по продаже квартир в Ростове-на-Дону. Случайно. Она не оставляла ни свое имя, ни свой телефон, но ей через пару дней из конторы, торгующей этими квартирами … позвонили.

- Это тоже существует. Когда человек кликает страничку сайта, он уже оставляет свой след-идентификатор, который потом абсолютно легально через мобильного оператора обменивается на номер телефона. Многие же, подписывая контракт с мобильным оператором, не глядя дают разрешение на рекламную рассылку, получается ему можно звонить или отправлять СМСки.

- А это разве не разглашение персональных данных?

- По закону - да. Даже если мы даем разрешение на передачу наших персональных данных, это все равно незаконно. Но мобильных операторов за это почему-то никто не наказывает.

Вообще я оптимист, и хорошо отношусь ко всем новым технологиям - к камерам по распознаванию лиц, к этим трекерам. Проблема не в них, а в том, как это используют. Если ваши данные «слили», то все, любой за 5000 рублей может купить о вас информацию.

- Правда ли, что система распознавания лиц, которая уже вводится в крупных городах России, может на митингах вычислить всех?

- Она очень современная. Но про митинги - это байки. Всех вышедших на них вычисляют по телефонам. По системе распознавания лиц - только 3-5% людей. А самый большой источник данных - мобильные операторы.

БЕРЕМЕННОСТЬ МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ И ПО СОЦСЕТЯМ

- Насколько много люди про себя сами рассказывают в соцсетях?

- Много.

- Но ты же можешь про меня, например, посмотреть информацию и продать кому-то?

- Нет, мы так не делаем. Это серьезно наказуемая вещь. Но есть много нелегальных ботов, которые за 100 рублей найдут всю доступную информацию о человеке. Наша задача другая.

- Какая?

- Ну хочет, например, бизнесмен цветочный магазин открыть. Он заказывает нам анализ данных - где лучше это сделать, где больше людей ходят женатых, которые скорее купят букет. Или, например, мы видим, что женщина начала искать тесты на беременность, потом до данным кассовых операций мы знаем, что она купила тест. Ну а после - начала искать магазины детской одежды...

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- Секундочку, то есть даже кассовые операции в общих базах есть?

- Да. Чеки есть. Они опять же обезличены, но товары обозначены. А о конкретном человеке нельзя узнать его покупки, но можно получить усредненные данные о них в определенном месте и времени. Так можно с высокой вероятностью определить беременность. Это не УЗИ, не 100-процентный результат. Но достаточно достоверный.

- Как стать невидимкой сегодня?

- Удалить соцсети, выкинуть телефон, закрыть банковский счет. То есть без потери уровня комфорта сейчас это сделать никак нельзя. Я, например, раз в год меняю паспорт! На всякий случай. Но никто в здравом уме этого делать не будет.

- А могут украсть персональные данные? Вот я сестре отправила в мессенджер номер своей банковской карты. Это опасно?

- Могут украсть. Так же как паспортные данные, которые доверчивый человек введет на непонятном сайте с надписью: «Вы выиграли миллион». Но если потом на нем обнаружится кредит где-нибудь в Новосибирске, его легально можно оспорить. Закон нас защищает от подобных мошенников.

Вообще я все жду, что грянет какой-нибудь кризис и люди начнут реально задумываться о сохранности персональных данных. Пока же их это не очень пугает.

- По следам трагедии в Казани. Все говорят, что надо срочно что-то делать с влиянием Интернета на подростков…

- Да, да. Мне тоже звонили сотни журналистов, спрашивали, что я думаю о предложении создать новую, офигительную систему мониторинга действий подростков в соцсетях. Чтобы они не ходили и не взрывали школы. Меня удивляет и злит, что никто не предложил дать денег на психологическую помощь жертвам ЕГЭ или подростковой травли в школах. Никто не хочет реформировать нашу систему образования. Потому что это сложно. Проще потратить еще 500 миллионов рублей на фиксацию ключевых слов в соцсетях. Забьем туда «наркотики», «оружие», «митинги». Найдем миллион упоминаний всего этого и … ничего с этим не сделаем. Как всегда. По-другому надо работать.