Онищенко призвал всех болельщиков к Евро-2020 сделать прививки

По словам известного врача, а ныне депутата Госдумы, зрителям, которые собираются посетить матчи чемпионата Европы, вакцинироваться надо сейчас Фото: Иван МАКЕЕВ

Чемпионат России по футболу завершен, и теперь все мысли болельщиков уже о предстоящем Евро-2020 , который стартует 11 июня в 11 городах Европы. В связи с пандемией передвижения между странами крайне затруднены, но далеко отправляться и не надо, ведь часть матчей пройдут в Санкт-Петербурге. Нашим любителям спорта повезло, ведь Питер подхватил три дополнительных встречи, от которых из-за сложной обстановки с коронавирусом отказался Дублин. Итого, в Северной Столице пройдет 7 встреч Евро-2020 (список ниже). О том, как на них достать билеты, мы сообщим дополнительно. А пока Геннадий Онищенко рассказал, как болельщикам подготовиться к походу на стадион.

- Геннадий Григорьевич, Евро-2020 перенесли на год из-за пандемии, но она никуда не делась. Не опасно ли сейчас проводить такие крупные турниры?

- При разумном соблюдении разумных норм – не опасно и даже полезно. В отличие от прошлого года, мы имеем вакцины. Все футбольные команды должны быть привиты. При соблюдении режима на стадионах это можно и нужно делать.

На такие чемпионаты приезжает много людей. Иностранных болельщиков нужно привозить анклавно и увозить так же, чтобы они не контактировали с нашим населением. При этом на руках у них должно быть наличие сертификата о прививке, как максимум, как минимум – обследование на коронавирус. В Европе неплохие показатели по вакцинации. И это вселяет надежду.

Надо бросить клич болельщикам: не привитого на стадион не пустим. Это будет полезно и с точки зрения здоровья болельщиков, и с точки зрения чемпионата. Но чемпионат проводить надо. Хватит нам уже бороться, надо жить. Борьба – вещь красивая, патетическая, но надо просто жить.

- В Санкт-Петербурге пройдет сразу семь матчей Евро-2020. За 18 дней в Питере сыграют 6-7 сборных разных стран. Иностранных болельщиков вроде бы не будет. Или можно кого-то пустить?

- Если принято решение, то их не будет, пусть их не будет. Сегодня футбол гораздо интересней смотреть по телевизору, нежели на стадионе. Это благодаря технологиям. Вам покажут и размер бутсы игрока, и тонкие движения ноги. А когда вы сидите на верхнем ярусе трибуны, видите бегающую точку внизу, сравнение не в пользу стадиона. А иностранные болельщики пусть собираются у себя в пивных, где обычно смотрят такой футбол.

Другое дело, то потери большие. Ведь футбол живет доходами от болельщиков. Наверное, эта часть продумана. Пусть берут побольше денег за трансляцию. Тяжело будет футболистам, когда никого не будет на трибунах. Нет такого драйва. Но это терпимо.

- Пока речь идет по 50-процентной заполняемости «Санкт-Петербург Арены», вмещающей 66 тысяч зрителей. Обеспечить шахматную рассадку на футболе сложно.

- Некоторые матчи даже и не будут набирать эти 50 процентов. Это не такая большая потеря. Но без прививки ни шагу на стадион!

- В Бухаресте решили вообще не ограничивать количество болельщиков. Ошибка?

- Значит, они разумно сопоставили уровень заболеваемости и уровень привитости. В Румынии хороший уровень – привито уже 36 % населения. А у нас 8,46 %. (Интервью мы брали 17 мая, - Авт).

- Нашим болельщикам еще не поздно привиться? Через сколько недель появляются антитела после одноразовой прививки?

- В зависимости от возраста. Пусть прививаются. Даже уже с одинарной прививкой проблема выработки иммунитета наполовину будет решена. Иммунитет у здорового вырабатывается 7-10 дней. Мы делаем первую, потом вторую. Делать прививку надо надо сейчас.

- Олимпийские игры в Токио, похоже, пройдут вообще без зрителей. Перестраховываются?

- Не могу сказать. Олимпийские игры – более массовое мероприятие. В Японии 1,2 % вакцинированных, это совсем мало. При таком уровне вакцинации это правильное решение. Но у японцев время еще есть. Китай прививает в неделю 60-70 миллионов человек. Японцы могут взять пример у своего заклятого партнера.

Расписание матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге

12 июня. Бельгия — Россия

14 июня. Польша — Словакия

16 июня. Финляндия — Россия

18 июня. Швеция — Словакия

21 июня. Финляндия — Бельгия

23 июня. Швеция — Польша.

2 июля - матч 1/4 финала.

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