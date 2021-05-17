Как сделать смартфон платежным терминалом

Принимать безналичные платежи малому бизнесу стало гораздо проще. ПСБ в партнерстве с АО «Смартфин» запустил сервис SoftPOS. Он позволяет использовать смартфон в качестве терминала для приема банковских карт. Теперь любой телефон с NFC-модулем, работающий на операционной системе Android 9.0 и выше, может стать полноценным POS-терминалом, говорится в сообщении банка. Кроме того, SoftPOS-приложение tap2go можно использовать и как часть рабочего места кассира.

- После успешного завершения пилотного тестирования мы приступили к полномасштабному подключению сервиса и уверены, что использование смартфона вместо терминала совершит настоящую революцию в сфере платежей, - говорит Никита Хомутов, директор департамента эквайринга ПСБ.

По его словам, технология SoftPOS будет особенно интересна малому и микро-бизнесу, курьерским службам, торговым точкам с небольшой проходимостью и другим компаниям, работающим там, где не требуется выдавать большое количество чеков в короткий промежуток времени, поэтому предприниматели могут экономить на покупке и обслуживании POS-терминала, но при этом выполнять требования законодательства.

- Мы планируем и дальше развивать сервис - в течение года интегрируем его в мобильный банк для юридических лиц, что сделает подключение клиентов к SoftPOS еще удобнее, - добавляет Хомутов.

В рамках тарифного плана расчетно-кассового обслуживания «1% на все» смартфон можно сделать терминалом оплаты с комиссией за эквайринг 1% и без дополнительных платежей. К проекту может подключиться любая компания и индивидуальный предприниматель, а прием платежей по технологии SoftPOS возможен на следующий день после заключения договора с ПСБ. Отправить и подписать документы можно дистанционно через интернет-банк.

- Партнерство с ПСБ позволило нам в короткие сроки вывести на рынок инновационный продукт, полностью соответствующий требованиям платежных систем, а за счет интересных тарифных предложений банка мы ожидаем приток клиентов и рост популярности безналичных платежей в новых сегментах рынка, где особенно ценятся решения, позволяющие оптимизировать расходы на банковское обслуживание, - говорит Дмитрий Богдашев, генеральный директор «Смартфин».

Есть одно ограничение – расплачиваться через смартфон-терминал можно только бесконтактно. Если с помощью карт VISA, MasterCard или МИР, то на сумму до 10 тысяч рублей за одну операцию. Если с помощью мобильных устройств (например, часов или телефона), то без ограничений по сумме чека.