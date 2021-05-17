Билла Гейтса попросили уйти из Microsoft из-за служебных романов

Любовные похождения основателя Microsoft на службе вышли ему боком. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Любовные похождения основателя Microsoft на службе вышли ему боком. Не успел утихнуть скандал вокруг развода Билла и Мелинды Гейтс после 27 лет совместной жизни, как в прессе появились подробности его романов с сотрудницами Microsoft и благотворительного фонда Gates Foundation.

В конце 2019 года одна из сотрудниц корпорации написала письмо совету директоров, рассказав, что в течение нескольких лет крутила роман с Биллом Гейтсом. Их отношения начались в 2000 году и не ограничились чашечкой кофе, а перетекли в многолетние постельные приключения, пишет The Sun. Расстались коллеги-любовники мирно. Почему спустя 20 лет женщина неожиданно вспомнить об этом, остается загадкой.

Следом поступили откровения от других сотрудниц. Они рассказывали, что Гейтс приглашал их на свидания как во время рабочего дня в офисе, так и за его пределами. Еще часть женщин жаловалась, что основатель корпорации преследовал их с маниакальной идеей затащить на встречу тет-а-тет. Правда, делал он это крайне неумело.

«Я хочу тебя снова увидеть. Ты поужинаешь со мной?» - поинтересовался миллиардер у одной из сотрудниц семейного благотворительного фонда Гейтсом во время командировки в Нью-Йорк.

При этом некоторые подчиненные заявили, что не видят ничего дурного в поведении Гейтса. Они отметили, что основатель Microsoft никогда не подавлял понравившихся женщин своим авторитетом и статусом.

Но это никак не повлияло на окончательное решение совета директоров Microsoft. Еще до завершения служебного расследования Гейтсу объявили, что его любовные похождения неуместны, поэтому ему следует покинуть кресло главы компании, которую он основал и возглавлял в течение нескольких десятилетий. Не дожидаясь выводов, в середине марта прошлого года миллиардер ушел с занимаемой должности.

Пресс-секретарь Билла Гейтса заявила, что его решение об увольнении не было никоим образом связано с прошлыми любовными похождениями.

«Он заинтересован в том, чтобы посвятить себя целиком благотворительной деятельности», - пояснила пресс-секретарь, добавив, что миллиардер остается в компании в качестве советника по технологиям.