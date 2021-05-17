Анастасия Волочкова шокировала признанием о 15-летней дочери: "Живет в аду"

Анастасия Волочкова сделала шокирующие признание Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Анастасия Волочкова с недавних пор перестала скрывать своего любовника Олега. Мужчина сопровождал балерину на Мальдивах, где они провели незабываемый отпуск. Однако счастье звезды больших и малых театров омрачает ситуация с единственной дочерью.

Анастасия Волочкова сделала шокирующие признание о 15-летней Ариадне. Балерина заявила, что ее наследница скрывает страшное.

Больше двух лет Ариадна живет отдельно от своей звездной мамы. Девочка переехала к отцу Игорю Вдовину. По словам Анастасии, она боится за жизнь ребенка. Да и сама девочка переживает, что с ней может случиться что-то плохое. "Моя дочь сейчас живет со своим отцом в аду и запрещает мне об этом говорить. Она боится, что папа ее убьет, сделает ей плохо, если я расскажу об этом на всю страну", - огорошила признанием 45-летняя Волочкова в своей исповеди для онлайн-платформы Premier.

А ведь со стороны кажется, что в жизни Ариадны, напротив, все хорошо. Она сдружилась со своей молодой мачехой Еленой Николаевой. Красавицы вместе приходят на светские мероприятия и выглядят, как лучше подружки.

При этом и с мамой девочка очень близка. Волочкова часто приглашает дочь выступать вместе с ней на одной сцене. Ариадна чудесно поет. "Я всегда Аришу настраиваю на уверенность в себе, говорю ей, что она очень сильный человек. Как мать я исполнила все свои обязательства. Самая главная роль, которую я исполнила в своей жизни, это роль матери. И я исполнила ее достойно", - уверена Волочкова.

Напомним, Анастасия Волочкова рассталась с Игорем Вдовиным вскоре после рождения дочери Ариадны. Разрыв влюбленных был отмечен громким скандалом. Балерина несколько лет вела судебные тяжбы с бывшим избранником, требуя вернуть многомиллионный долг.

Сначала эта вражда не касалась их дочери Ариадны, которая нежно любила обоих родителей. Однако постепенно танцовщица стала получать тревожные звоночки. "Дочери Арише не понравилось, что я сказала правду про ее папу... Я стала злейшим врагом. Мой номер телефона заблокирован с их стороны. Мне иногда хочется просто разрыдаться от предательства, разочарования и чувства большой несправедливости", - жаловалась балерина.