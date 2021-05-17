«Отношусь к этому скептически»: эксперт рассказал о рисках снятия наличных с чужой карты по QR-код

Банки пытаются упростить процесс отправки денег и как-то по-другому подойти к нему. Фото: Shutterstock

Суть новации в том, что отправитель может сгенерировать в мобильном приложении банка QR-код и переслать его получателю. А тот сможет подойти к банкомату, просканировать код и получить наличные, сообщают «Известия». «Фишка» сервиса в том, что получателю не нужно иметь при себе физическую банковскую карту. Достаточно смартфона.

- Банки пытаются упростить процесс отправки денег и как-то по-другому подойти к нему. Я скептически отношусь к такому сервису. Мало кто знает, но QR-код несет в себе много функций. По нему можно переводить на чай официантам. QR-код может добавить контакт в ваш телефон. И когда он позвонит, вы будете думать, что это кто-то знакомый. QR-код может добавить вай-фай сеть и открыть мобильное приложение, - пояснил в эфире радио «КП» Денис Батранков, эксперт по информационной безопасности.

По его словам, люди с телефоном обычно слегка отвлечены, поэтому могут сделать что-то не заметив, например подтвердить какую-то операцию. Случайно навели смартфон на какой-нибудь предмет, а там оказался QR-код – и деньги отправились в карман мошенников. При новой схеме отправки наличных преступники смогут получить еще один инструмент для кражи средств клиентов.

- Любую технологию можно использовать со злым умыслом. Поэтому если такой сервис появится, внимательно следите за тем, что будет написано на экране банкомата, перед тем как подтвердить операцию, - советует Денис Батранков.

Как считают эксперты, чтобы защитить деньги клиентов, на первом этапе у новой схемы должна быть дополнительная система защиты. К примеру, смс-подтверждение со стороны отправителя, QR-код с ограниченным сроком действия и лимит на снятие. Правда, есть сомнение будет ли сервис пользоваться спросом.

С одной стороны, доля безналичных операций в стране уже превышает 70% и с каждым годом только растет. То есть люди все чаще пользуются картами в магазинах и расплачиваются ими онлайн. А в рамках запущенной Центробанком Системы быстрых платежей можно бесплатно пересылать клиентам любых банков до 100 тысяч рублей в месяц. Сервис по снятию наличных через QR-код вряд ли будет бесплатным.

С другой стороны, есть люди, которые до сих пор не имеют ни одной банковской карты. По данным московской школы управления «Сколково», таковых среди россиян около 13%. Они предпочитают расплачиваться только наличными. В основном, как выяснили социологи, из-за недоверия банкам и новым технологиям.