«Охлаждающий» дресс-код и рыба вместо мяса: Роспотребнадзор дал 10 советов, как улучшить самочувствие в жару

Роспотребнадзор дал 10 советов, как улучшить самочувствие в жару Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ближайшие дни в центральном регионе России будет стоять небывалая для этого времени жара. Высокие температуры могут неблагоприятно сказаться на здоровье, хуже всего их переносят люди старшего возраста и дети, напоминают врачи. Перегрев организма чреват не только тепловым ударом, но и серьезными обострениями хронических заболеваний, предупредили в Роспотребнадзоре. Ведомство выпустило памятку - как легче пережить жару, чтобы снизить риск ухудшения самочувствия.

1. Старайтесь не выходить на улицу в самый солнцепек (с 12 до 16-17 часов). Временно воздержитесь от интенсивных физнагрузок - в фитнесзале, на даче в огороде и т. д.

2. Как можно чаще проветривайте помещения: открывайте форточки, окна, включайте напольные и настольные вентиляторы.

! Кстати, проветривание один из самых эффективных методов защиты от коронавируса, который, как показали последние исследования, сохраняется в воздухе в виде мельчайших капель в аэрозолях. Их нужно сдувать!

3. Соблюдайте «охлаждающий дресс-код»: легкая одежда из натуральных тканей светлой расцветки, без тугих воротников, шляпа, панама или кепка на голову, солнцезащитные очки.

4. Сократите калорийность питания - «потребность в энергии в жаркую погоду снижается», поясняют в Роспотребнадзоре. Лучше себя чувствовать в жару поможет отказ от жирного, жареного и копченого. Мясо желательно свести к минимуму, заменив его рыбой и морепродуктами.

5. Чтобы избежать обезвоживания, больше пейте. Полезнее всего для организма будут вода, чай, морсы, кисломолочные напитки с низким содержанием жира, отвары из сухофруктов.

! Важно:

- старайтесь воздерживаться от сладкой газировки, соков с добавлением сахара, энергетиков и алкогольных напитков;

- рекомендуется выпивать в среднем до 1,5 литров жидкости в сутки. Не стоит увеличивать употребление воды людям с заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы.

6. Ешьте больше фруктов и овощей, не забывая тщательно мыть их! Помните, что кроме коронавируса в жару велик риск подхватить энтеровирусы.

7. По возможности в течение дня принимайте прохладный душ.

8. Поездки на личном и общественном транспорте старайтесь перенести на утро или на вечер, когда спадает жара.

9. При возможности выбирайте магазины и другие общественные места, где есть кондиционеры или хотя бы вентиляторы.

10. Загорайте и купайтесь только на официально открытых пляжах. Там вы избежите риска подхватить опасные инфекции и паразитов в воде, а также других угроз для здоровья.