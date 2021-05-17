Путин о газовой инфраструктуре на севере России: «Циклопические сооружения»

В понедельник Владимир Путин встретился с председателем правления «Новатэк» Леонидом Михельсоном. Предприниматель рассказал о развитии газовой промышленности на севере страны. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

В понедельник Владимир Путин встретился с председателем правления «Новатэк» Леонидом Михельсоном. Предприниматель рассказал о развитии газовой промышленности на севере страны.

- С 2023 по 2024 год мы выходим на круглогодичную навигацию по Северному морскому пути, - рассказал президенту Михельсон. - Мы работаем над этим вместе с Росатомфлотом.

- У них все идет по плану, работают по ледоколам, - подтвердил Путин.

Михельсон сообщил, что к 2030 году грузооборот Севморпути достигнет 90 миллионов тонн. Это в 3 раза больше, чем сейчас. 2/3 загрузки придется на сжиженный газ.

Рассказал Михельсон президенту и о строительстве новых линий сжижения газа на берегу Обской губы в рамках проекта «Арктик СПГ-2». Будущий газовый завод настолько большой, он требует так много материалов, что для его создания пришлось построить рядом отдельно четыре бетонных предприятия. «330 метров на 150 метров и 90 метров в высоту», - назвал габариты одной линии по сжижению газа (всего их до 2026 года построят три) глава «Новатэк».

- Циклопические сооружения, - прокомментировал Путин строительство газового завода, заглянув в буклет, принесенный Михельсоном.

Глава «Новатэк» добавил, что предприятие после завершения строительства ежегодно будет увеличивать ВВП страны на 0,15%. На нем будет работать 80 тысяч человек. Кроме этого, дальневосточная судоверфь «Звезда» станет делать для него по 5 танкеров в год — это загрузит корабелов работой.

А еще Михельсон рассказал, что в «ближайшее время» трасса из Петербурга в Челябинск будет полностью оборудована СПГ-заправками.

- Чем больше заправок, тем больше двигателей, - заметил Путин.

По словам председателя «Новатэк», его предприятие уже строит газовые заправки в Европе: «СПГ-заправки строим, у нас уже в Германии около десяти СПГ-заправок, в Польше».

- Это отлично, это серьезный вклад в развитие «зеленой» энергетики в Европе. А у нас такие же строятся?, - тут же уточнил Путин.

- У нас лучше, - заверил Михельсон.