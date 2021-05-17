В звонках ВКонтакте смогут участвовать больше 2 000 человек одновременно

С помощью новой функции можно без усилий собрать всех участников онлайн-концерта, образовательного форума или IT-конференции

Этим летом ВКонтакте запустит бесплатные групповые видеозвонки на беспрецедентное для соцсетей число участников — 2048 человек одновременно. Об этом 17 мая объявил технический директор ВКонтакте Александр Тоболь на конференции Highload++.

Такое количество участников звонка даст новые инструменты организаторам развлекательных и образовательных мероприятий. С помощью новой функции можно без усилий собрать всех участников онлайн-концерта, образовательного форума или IT-конференции. Проводить масштабные онлайн-встречи на базе звонков ВКонтакте смогут не только организации с большими ресурсами, но и каждый пользователь, который хочет поделиться контентом с аудиторией.

Александр Тоболь, технический директор ВКонтакте:

«Ограничения на количество участников видеозвонков в большинстве сервисов обусловлены возможностями браузеров, ресурсами смартфонов, пропускной способностью интернет-сетей и доступными техническими решениями. Чтобы преодолеть барьер в 128 участников, мы полностью пересмотрели архитектуру нашего сервиса и реализовали множество нестандартных решений для обработки и транспорта аудио и видео. Это позволило выйти на новый для соцсетей уровень и объединять в одном звонке ВКонтакте тысячи пользователей».

В звонках ВКонтакте бесплатно представлены все привычные функции платных корпоративных сервисов для видеоконференций и даже больше: нет ограничений по длительности звонка, присоединиться к разговору можно по ссылке с приглашением без профиля в соцсети, доступны демонстрация экрана, запись и трансляция звонка.

Кроме того, в звонках ВКонтакте работает продвинутое шумоподавление. Участники онлайн-встречи будут слышать друг друга, даже когда вокруг гудит улица, носятся машины или соседи внезапно затеяли ремонт. Также для тишины «в зале» достаточно выключить микрофоны у всех участников и выбрать, смогут ли они включить их обратно. Если участник захочет задать вопрос, он сможет написать его в чате или «поднять руку» — тогда администратор предоставит возможность высказаться.

В сентябре 2020 года ВКонтакте запустила групповые видеозвонки на 128 человек для совместной учёбы, работы и досуга. Пользоваться сервисом можно на любом устройстве — смартфоне или ноутбуке.