Как выглядит лицо певицы Валерии в реальности: честное видео

Реальное лицо кумира восхитило поклонников

Певица Валерия в свои 53 года может похвастаться роскошной фигурой. Многодетная мама тщательно следит за собой. Она ведет здоровый образ жизни и много времени проводит в спортзале. А на днях супруга Иосифа Пригожина показала свое реальное лицо без макияжа.

Поклонники привыкли видеть певицу Валерию при полном параде - идеальный макияж, модная укладка и наряды с иголочки. Супруга Иосифа Пригожина решила показать, как стилисты и визажисты готовят ее к выходу.

Артистка предстала в халате. На ее лице - ни грамма косметики. Реальное лицо кумира восхитило поклонников. "Она отлично выглядит!", "Стройная, ухоженная женщина", "Валерия, Вы без косметики похожи на маму", "Молодец, Лера! Без пафоса! Как есть!", - делятся фанаты.

Стоит отметить, что Валерия охотно рассказывает о генетике, с которой ей очень повезло, об уходе за телом и лицом с помощью современных косметических средств и о правильном питании. Например, ужинает она, как правило, не позднее четырех часов дня. "Моя стройность - это вовсе не дар природы. Чтобы хорошо выглядеть, приходится прикладывать массу усилий. Это и физические нагрузки, и, конечно же, строгое соблюдение принципов правильного питания. Я исключила из рациона жареное, копченое, сладкое, мучное, отказалась от сливочного масла, не ем в один прием белковые и углеводные продукты", - делилась звезда эстрады.

Она утверждает, что ни разу не делала пластику. "Все мои визажисты это знают. Могу на любую экспертизу подписаться. Мне нечего совершенно скрывать. Я просто никогда сильно не менялась, у меня ничего не растягивалось. Но я не буду говорить, что прикладываю огурцы по утрам. Я периодически посещаю косметолога, но в таком же режиме, как это делают абсолютно все: увлажняющие процедуры, мезотерапия, плазма", - объясняла вокалистка.

С "уколами красоты" отношения у нее не сложились. "Я даже ботокс не колю, потому что он мне не подходит. Я какое-то время это делала, признаюсь. Но у меня сразу выражение лица становилось... Сразу угрюмая, злая. Я напоминала себе птицу Говоруна. Да, морщу лоб. Но ничего. Челочкой прикрыла, нормально", - откровенничала знаменитость.

Больше всего Валерия доверяет аппаратной косметологии. "У меня нет времени ходить на массажи. Мне нужно, чтоб один раз, но хорошо. Про запас. Раз в два месяца хотя бы. Аппаратная косметология это позволяет", - рассказывала Валерия.