Где находился второй Рим: зачем смотреть спектакль «150 причин не защищать Родину»

Следующий показ «150 причин не защищать Родину» - в июне

Вообще, дети в курсе, что Москва — третий Рим.

А где находился второй Рим, не знают.

Вы у своих школьников спросите.

Интересно, что ответят.

Про падения второго Рима, Константинополя в 1423 году, поставлен спектакль в Театр.doc «150 причин не защищать Родину».

Спектакль не новый. Это первая режиссерская постановка основательницы театра Елены Греминой. Она ушла от нас три года назад, в мае.

И каждый год в память о ней спектакль «оживляют».

Очень любопытная постановка. Исторический вербатим. В спектакле стихи кровожадного и беспощадного султана Мехмеда II (трогательные, про любовь). Того самого, что превратил собор Святой Софии в мечеть. Взял Константинополь и много чего там вытворял.

Есть исторические воспоминания янычара. Визирь трогательно рассказывает про детство Мехмеда - такой мальчишка был непослушный...

Почему же пал Константинополь? Кто был предателем? Или не было предательства — было стечение обстоятельств? Почему не помог Запад? Где была Русь? Что это за 150 причин, по которым можно не хотеть защищать Родину?

Все роли в спектакле исполняют женщины. Оно и понятно: при взятии Константинополя мужчины погибли.

- Ты в курсе, что защитники даже не знали, что живут в Константинополе? - спрашивал меня после спектакля знаток истории.

Все роли в спектакле исполняют женщины

- Нет, - вздыхала я.

- Город так и назывался - Второй Рим. Они даже не знали, что называются Византией. Называли себя Восточной Римской империей. Возмутительно, как мало в современных учебниках истории сказано про Византию…

Я не спорю. Правда мало.

Поэтому особенно интересно жителям Третьего Рима посмотреть на судьбу Второго.

Следующий показ «150 причин не защищать Родину» - в июне.

Билеты тут.