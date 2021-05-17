Новая стратегия Европы: Не признать наши выборы, продолжить санкции и запустить телеканал «Свободная Россия»

Для начала, указывают европарламентарии, надо заняться «сдерживанием российской угрозы». Тут надзирательнице в лице ЕС должен помочь крепкий дядя - НАТО Фото: REUTERS

Знают ли дорогие соотечественники, что мы уже давно находимся в состоянии войны? Причем сами россияне ни за что не догадаются, кто ведет ее против них без открытого о том объявления. Зато в Европарламенте это знают и бьют в набат: «Господин Путин (…) ведет войну против народа России».

Это шокирующее «откровение» приходит не в бреду, а при чтении опубликованного черновика доклада комитета по международным делам Европарламента о направлениях политики Евросоюза в отношении России. В преамбуле к этому чудесному во всех отношениях документу о том, что российский президент воюют со своим народом, говориться аж дважды. Там же утверждается, что Москве для удовлетворения ее агрессивной сущности уже мало только своих соседей, и она осуществляет «акты терроризма на территории стран-членов ЕС, таких как Чехия».

Понятно, что после таких «предъяв» (а упомянутые - далеко не все) со стороны европарламентариев ждать нам ничего хорошего не стоит. Вот и чеканят они четкие принципы выстраивания будущих отношений с Россией, представляя ее как уже осужденного судом преступника, доставленного в спецучреждение для принудительного исправления. Вернее, как сказано в документе, для «содействия превращению России в демократию».

А для этого, ой, как потрудиться придется. Для начала, указывают европарламентарии, надо заняться «сдерживанием российской угрозы». Тут надзирательнице в лице ЕС должен помочь крепкий дядя - НАТО. Есть здесь интересный момент: требование, чтобы «Россия не вмешивалась в регион (Восточного партнерства) и вернула оккупированные территории в Восточное соседство ЕС». Интересно, что в Восточное партнерство в 2009 году Евросоюз включил шесть постсоветских стран - Украину, Белоруссию, Молдавию, Грузию, Армению и Азербайджан - именно для того, чтобы увести их от России. И теперь, выходит, ЕС, по крайней мере устами евродепутатов, не стесняется заявлять, что эти шесть стран - зона их интересов, и Москве там делать нечего?

В развитие темы: «ЕС должен инициировать соглашения о безопасности со странами Восточного партнерства (…) и предложить новую стратегию интеграции, основанную на формуле бывшего президента Комиссии Романо Проди». Формула эта проста: все, кроме институтов. То есть полноправными членами ЕС этим странам все равно не быть, а вот свои экономики, финансовую систему и иные сферы жизни они должны подстроить под правила и законы Евросоюза, в том числе и в области стандартов. Специалисты давно говорят, что это - сугубо колонизаторская политика.

И вот такая перспектива «успешного развития стран Восточного партнерства», полагают авторы доклада, «послужила бы хорошим примером и стимулировала бы российский народ поддерживать демократию». Как прозорливо: пример расцвета Молдовы, Украины, Грузии обязательно вдохновит россиян!

Вообще, россияне, если только постараются, могут со своей страной еще что-толковое сделать - исключительно на основе принципа «демократия превыше всего». И тогда, когда в России установится демократия, обещает нам документ, ЕС предложит ей такие стимулы, как либерализация визового режима, программы инвестиций в свободную торговлю и модернизации, а также стратегическое партнерство. Но только - «в обмен на демократическую трансформацию России».

Видимо понимая, что такая трансформация - дело весьма призрачное, евродепутаты предлагают в отношении нынешней России проводить не просто твердую политику, а настоящую «жесть». Потому что как-то даже неловко слышать предложения об отключении Москвы, если она не одумается и не исправится, от платежной системы SWIFT, отказе от «Северного потока-2». Совсем недавно главный дипломат ЕС Боррель объяснял Европарламенту, что это - частные проекты, и даже демократический произвол вряд ли на них подействует. Не помогло.

Еще замечательный пассаж: «ЕС должен иметь четкую цель и планы относительно сокращения зависимости от российского газа и нефти, по крайней мере, пока президент Путин находится у власти». А если кислород из российских лесов ветром задувать в Европу будет, им что, противогазы надевать?

Пассажи про новые санкции, «международное расследование преступлений, совершенных режимом президента Путина против народа России», противодействие «российской пропаганде» путем создания «Свободного российского телевидения с круглосуточным эфирным временем» читать или скучно, или странно: люди сами-то понимают, что из предлагаемого ими глупости или бред?

Ну и еще одна угроза, чтобы понять, как нас распнут, если мы плохо себя вести будем. Разбушевавшиеся евродепутаты со всей суровостью предупреждают: Евросоюз должен быть готов не признать законными парламентские выборы в России 2021 года и исключить ее из международных парламентских ассамблей, если выборы будут признаны сфальсифицированными. Вот уж действительно, напугали ежа известно, чем…

Из парламентских ассамблей, весьма возможно, Россия выйдет добровольно, убедившись в их абсолютной бесполезности. Вот почти несколько лет не было наших представителей в ПАСЕ, и что, хуже мы жить стали, кто-нибудь у нас это заметил? Денег наших в бюджете этого форума явно не хватало, и даже отчаянные визги украинских депутатов не помешали возвращению на него россиян. Ну и после этого кого-то из нормальных людей волнует, что говорят в ПАСЕ?

Министр иностранных дел России Сергей Лавров уже констатировал разрушение, по инициативе Брюсселя, всей архитектуры отношений РФ и ЕС. Так что угрозы евродепутатов наказать, исключить, подвергнуть Россию новым санкциям - это как пройтись бульдозером по пепелищу. Абсурдность «новой стратегии ЕС в отношениях с Россией», предлагаемая в докладе Европарламента, примиряет с действительностью только то, что сам этот орган - институт сугубо совещательный, а полномочия его - исключительно рекомендательные. Реальные политики, если сочтут это выгодным, сошлются на его документы, если увидят их бесполезность - проигнорируют. Как русская пословица подсказывает: «Бодливой корове бог рогов не дает».

Кстати, а кто у нас эта «корова»? Докладчиком комитета по иностранных делам ЕП является литовский депутат-консерватор Андрюс Кубилюс. Этот отъявленный русофоб, дважды бывший премьер-министром Литвы, даже в то время, когда Россия была главнейшим торговым партнером его страны, заявлял примерно такое: литовский бизнес в России - это предатели, а литовские партнеры россиян в Литве - пятая колонна. Так что с умственными способностями у него все стабильно.

И еще кстати: подобный доклад после госпереворота на Украине и действий России в Крыму готовился под руководством другого литовца - бывшего тогда евродепутатом внучка «отца нации» Ландсбергеса - Габрюэлиса. Ныне он - министр иностранных дел Литвы. Страны, на полном серьезе желающей получить от России 800 миллиардов долларов за «советскую оккупацию». Ну что с них возьмешь…