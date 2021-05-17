"Все играют в толерантность": почему красавицы с европейской внешностью не вышли в финал конкурса "Мисс Вселенная"

Корона победительницы досталась мексиканской участнице Андреа Меза Фото: EAST NEWS

Финал конкурса "Мисс Вселенная" во Флориде стал триумфом Латинской Америки: корона победительницы досталась мексиканской участнице Андреа Меза, а сразу три вице-мисс оказались ее "соседками" из Перу, Бразилии и Доминиканы. Европейские девушки в список главных красавиц не вошли, а россиянка Алина Санько не попала даже в ТОП-21.

Четверка вице-мисс: Бразилия, Индия, Перу, Доминикана

Такие результаты не могли остаться без внимания скептиков. В соцсетях понимающе кивают: иначе и быть не могло - мода на толерантность достигла апогея во всех сферах. Русалочка и Супермен теперь темнокожие, нотную грамоту клеймят за "проявление колониализма", а математику обзывают наукой расистов (ведь большинство ученых, к их несчастью, оказались белыми). Вот и конкурсы красоты не отстают: цветные красотки сейчас в тренде, а время "белого превосходства" безвозвратно ушло. Кстати, в предыдущих конкурсах "Мисс Вселенная" и "Мисс Мира" короны достались двум чернокожим моделям, ярым феминисткам.

Алина Санько. Фото: vk.com/missblog

Так неужели европейские девушки слишком "белые" для победы, а у русских красавиц и вовсе нет шансов? За 69 лет, что проводится "Мисс Вселенная", русская королева красоты была выбрана лишь однажды - в 2002 году, но из-за занятости по учебе Оксана Федорова лишилась этого титула...

- На этих конкурсах красоты все играют в толерантность! - сходу заявил kp.ru Юрий Лоза. - Выбирать белых красавиц сейчас неправильно - такова общая тенденция. Вы посмотрите на кинематограф: в новой "Золушке" фею сыграет черный дядька, да еще и гей! Вот и на конкурсах выбирают не по внешним стандартам. Чего там особенно выбирать: все примерно одного роста, с примерно одинаковыми параметрами. Выбор делается либо в угоду политическим амбициям, либо в силу новомодных тенденций. Помните скандал с Оксаной Федоровой? После этого там решили: никогда больше русским победу не дадут.

Артист привел и другой пример, который касается его лично.

- У меня сын - оперный баритон. Но на мировых площадках, выбирая между ним и каким-нибудь мелким корейцем, возьмут корейца, хотя он не сможет задушить крупную Дездемону, сыгранную, к примеру, Анной Нетребко, - поделился Лоза. - Лучше подстраховаться, чтобы вас не обвинили в симпатии к русским. Россия - общий враг, поэтому даже Меньшову или Михалкову сейчас ни за что не дадут "Оскар". И на конкурсах красоты наших победительниц не будет. Ведь если у врага самые красивые девушки, он уже перестает быть врагом...

А ЧТО СКАЖУТ ЭКСПЕРТЫ?

Филипп Малахов, кандидат социологических наук, преподаватель высшей школы современных социальных наук МГУ:

- Латинская Америка долго подвергалась расовым смешениям, поэтому ее население очень разнообразно, и эти девушки действительно могут быть редкими красавицами. Латиноамериканки все абсолютно разные: есть и темнокожие, и белокожие, которых от русских не отличишь.

Сейчас многие конкурсы гонятся за хайпом, поэтому результаты могут быть непредсказуемыми: чем более нестандартная окажется победительница, тем большую аудиторию (и рекламодателей) это привлечет. Странную финалистку будет обсуждать полмира, а рядовая красавица останется незамеченной, - общепринятые стандарты и модельные параметры всем уже приелись.

Но и моду на толерантность тоже нельзя исключать: сегодня мы видим это и в политике, и в кино, и в музыкальных клипах.

Помните скандал с Оксаной Федоровой? После этого там решили: никогда больше русским победу не дадут Фото: ТАСС

Юрий Рогулёв, директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта, доктор исторических наук:

- Конечно, так с наскоку о победе толерантности сказать сложно: надо смотреть статистику участниц и победительниц, тенденцию последних лет. Но уже можно утверждать, что никакие конкурсы не остаются в стороне от мировых тенденций. Более того, есть примеры, когда победители отказываются от награды из-за каких-то скандальных фактов или несправедливых решений. Да, это элемент культурной революции.

Если говорить о США и расовых традициях, то долгое время президентом Америки избирали белых мужчин англо-саксонского происхождения протестантской веры. В течение многих лет это был эталон президента, и считалось, что таковым является и большинство населения. Первым его нарушил Джон Кеннеди в 1960 году, который был белым, но ирландским католиком. А сейчас эти традиции и вовсе утеряны. Да и белого протестантского большинства давно нет.

Конечно, то, что мы видим, - это явные перегибы. Чтобы добиться справедливости, совершенно не нужно перекрашивать Русалочку в черный цвет. Но я думаю, что эта мода скоро пройдет.

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