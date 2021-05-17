Владельца склада боеприпасов во Врбетице в Чехии заподозрили в сговоре с организаторами взрыва

Ангар с боеприпасами в Врбетице после взрыва. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Следствие по делу о взрывах на складах боеприпасов во Врбетице предположило, что накануне, в октябре 2014 года, владелец компании-арендатора складов Imex Group находился в том же районе, где якобы базировались Александр Петров и Руслан Боширов. Эту пару чешские спецслужбы окрестили российскими сотрудниками разведки и подозревают в организации взрыва на складе.

Как пишет «Чешское радио», ссылаясь также на анонимные источники, знакомые с ходом расследования, за сутки до инцидента во Врбетице Петр Бернатик находился около 40 минут в том же районе, где и отель, в котором остановились Петров и Боширов. Установить это удалось благодаря данным мобильных операторов.

Как отмечается, Бернатик вел себя крайне странно и подозрительно, а это, по мнению чешских следователей, может указывать на его причастность к сговору со злоумышленниками. Доводы адвоката главы компании, что Бернатик в этот момент мог случайно оказаться на светофоре у отеля, не берется следствием в расчет. По делу бизнесмен проходит как подозреваемый.

Мало того, по словам работников склада, за день до взрыва Бернатик приехал в ангар, дал отгул всем сотрудникам и лично проверял товар, чем удивил многих подчиненных.

Накануне президент Чехии Милош Земан заявил, что помимо версии об организации взрыва на складе российскими спецслужбами существует гипотеза, что подрыв боеприпасов был нужен, чтобы скрыть недостачу оружия. Его заявлению предшествовала публикация в Mladá fronta IDNES, где говорилось, что после ЧП Imex Group не досчиталась большого числа автоматов, пулеметов, пистолетов, гранатометов и других единиц.

В компании предположили, что похищенное вооружение могло оказаться на черном рынке.

Между тем, глава чешского Минюста уже опровергла слова главы государства и сообщения прессы, напомнив, что следствие рассматривает лишь одну версию - о причастности к взрыву российских спецслужб.