Путин выделил 112 млн рублей на мемориальный комплекс «Александр Невский с дружиной» - и его воздвигнут не в Москве

Как предполагают историки и археологи, именно на берегу Чудского озера в районе деревни Смолва в 1242 году, в начале апреля, состоялось знаменитое «ледовое побоище». Фото ТАСС/ Николай Марочкин

Когда «КП» готовила интервью с помощником президента РФ Владимиром Мединским к 800-летию Александра Невского, обсуждалось немало вопросов, в том числе, и то, как память князя новгородского, киевского и владимирского будет увековечена на наших просторах. Было названо несколько мест, где, в том числе благодаря усилиям Российского военно-исторического общества, появятся символы побед над агрессорами из Европы, терзавшими русские земли.

- В Казахстане, в Алма-Ате, строится собор Александра Невского. Князь ездил в Каракорум, в те места, там большая православная община, сильный центр православия. Усилиями Митрополита Астанайского и Казахстанского получено разрешение властей на установку перед храмом памятника Александру Невскому, - сообщил «КП» Владимир Мединский и добавил, - Но самый интересный, на мой взгляд, памятник будет на Чудском озере.

Не прошло и недели после публикации в «Комсомолке», и президент России подписывает распоряжение о выделении РВИО 112 миллионов рублей как раз по этой теме. На что именно? А вот на что: «На финансовое обеспечение затрат, связанных с созданием и сооружением мемориального комплекса «Александр Невский с дружиной» в деревне Самолва Гдовского района Псковской области, а также с организацией и проведением мероприятий, приуроченных к открытию мемориального комплекса».

Как предполагают историки и археологи, именно на берегу Чудского озера в районе деревни Смолва в 1242 году, в начале апреля, состоялось знаменитое «ледовое побоище», во время которого войска князя Александра Невского разгромили наступавших тевтонских псов-рыцарей Ливонского ордена, освободили Псковские земли и надолго обезопасили северо-западные рубежи Руси.

Частью мемориального комплекса, как отмечают в Российском военно-историческом обществе, должны стать уникальные находки поисковых экспедиций в этом районе.