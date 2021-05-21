Инвестиционные тренды 2021 от Teletrade: рост фондового рынка продолжается

В 2020 многие финансовые рынки активно выросли, а особенно – американская биржа. Количество инвесторов увеличилось в разы. В 2021 американский рынок получит новый приток капитала, а ключевые индексы вырастут на 10-12% Фото: Shutterstock

Таким образом, S&P 500 сохранит растущий тренд, а приток частных инвесторов продолжится.

Как стать участником фондового рынка? Начинающие инвесторы предпочитают готовые решения с диверсификацией вложений. Не нужно самостоятельно анализировать рынок, изучать историю движения активов, формировать портфель из перспективных бумаг. Готовый инвестиционный портфель обеспечивает баланс между риском и доходностью, позволяя заранее определить для себя допустимые показатели.

Что такое инвестиционный портфель?

Инвестиционный портфель – это продукт, предназначенный для получения пассивного дохода на международных финансовых рынках. В состав портфеля включаются акции перспективных компаний и ведущие фондовые индексы, а также валютные пары, драгоценные металлы и различные сырьевые товары, например, нефть.

Вы можете:

• Начать с небольшой суммы инвестиций

• Получить прибыль на краткосрочном горизонте

• Извлечь выгоду от высокой ликвидности активов

• Использовать профессиональное управление

• Просто следовать за стратегией портфеля!

Портфель разрабатывается финансовыми экспертами, аналитиками и трейдерами, а также балансируется с учетом срока окупаемости инвестиций, принимаемого риска и ожидаемой доходности. Данный продукт позволяет защитить сбережения от инфляции и увеличить доход в среднесрочной перспективе. Инвестиционный портфель – это выгодная альтернатива банковским вкладам!

Инвестирование с TeleTrade

Портфельное инвестирование TeleTrade построено на принципе отбора инструментов, которые показывают уверенную позитивную динамику последние пять лет. В составе портфелей американские технологические компании с капитализацией свыше $50 млрд. В их числе Apple, Facebook, Nvidia а также Google, Netflix и Amazon. Все они являются лидерами с точки зрения стабильности. Стоимость акций демонстрирует устойчивый рост за счет улучшения фундаментальных показателей компаний-эмитентов.

Линейка портфелей TeleTrade предназначена для инвестирования на 3, 6 и 12 месяцев. Специалисты TeleTrade проводят регулярный мониторинг показателей для обеспечения заявленной доходности.

Эффект от портфельного инвестирования обеспечивает профессиональный подход, полная прозрачность и тщательный анализ результатов. Решение об открытии и закрытии позиций принимает инвестиционный управляющий. Ежемесячный отчет о доходности, прогнозы по рыночной ситуации и факторы принятия решений всегда доступны в Личном кабинете.

Инвестор сохраняет полный контроль над собственным счетом и может закрыть все сделки в любой момент. Однако для получения желаемого результата рекомендуется придерживаться стратегии, выбранной управляющими. Инвестиционный портфель формируется при открытии и пополнении счета на сумму от $1000.

Примеры портфелей

Рассмотрим варианты портфелей, которые предлагаются инвесторам TeleTrade.

1. Консервативный

Основывается на одноименной стратегии. В качестве основы используется индекс S&P 500. Риски диверсифицируются за счет нескольких видов активов, в портфеле присутствуют акции Coca-Cola, Microsoft, Apple. Доли инвестиций балансируются в зависимости от конъюнктуры рынка.

• Прогнозируемая доходность: 51%

• Валюта инвестирования: $

• Оптимальный депозит: $10 000

• Минимальный период: 12 месяцев

• Риск: 20%

Ребалансировка и замещение активов проводятся по итогам каждого месяца.

2. Перспективный

Стратегия портфеля предусматривает инвестирование в активно растущие акции компаний IT-сферы, с диверсификацией недооцененными бумагами из традиционных секторов экономики. Сбалансированный набор активов нивелирует возможные потери на фоне высокой волатильности акций IT сектора.

• Прогнозируемая доходность: 50%

• Валюта инвестирования: $

• Оптимальный депозит: $10 000

• Минимальный период: 6 месяцев

• Риск: 35%

3. Высокодоходный

Портфель сбалансирован с учетом высокого риска, минимального срока вложений и максимальной прибылью от инвестиций. Активы распределены между наиболее перспективными секторами мировой экономики (технологии и нефтегазовый сектор). В портфель включены акции компаний Nvidia, BP, Adobe, HP, JD.com, Microsoft.

• Прогнозируемая доходность: 62%

• Валюта инвестирования: $

• Оптимальный депозит: $10 000

• Минимальный период: 3 месяца

• Риск: 39%

Источник информации: teletrade.org/invest/portfolio

Риски и доходность

Данные показатели являются ключевыми при выборе портфеля. Как можно заметить из примеров ТелеТрейд, значения прямо пропорциональны друг другу: чем выше доходность, тем больше риск. Инвестору следует заранее установить допустимые для себя значения, а также изучить основы мани-менеджмента и правила управления капиталом.

В Интернете часто встречаются отзывы о том, что Форекс – это кража, мошенничество, обман или скам. Однако нужно понимать, что деятельность на финансовых рынках практически всегда сопряжена с риском потери денежных средств. Вся ответственность за выбор управляющего и финансовые результаты сделок лежит исключительно на владельце инвестиционного счета.

Также следует доверять только надежным компаниям с многолетней историей. Отзывы клиентов ТелеТрейд подтверждают: компания гарантирует стабильный и быстрый вывод средств.

Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.