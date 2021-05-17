Форум Креативного Бизнеса представляет архитектуру программы на ПМЭФ-2021

Главная тема Форума — «Креативная экономика в новой реальности»

Форум Креативного Бизнеса, который пройдёт 2 июня в рамках стартового дня деловой программы ПМЭФ и на дискуссионной тематической площадке в основные дни форума, опубликовал архитектуру деловой программы. Главная тема Форума — «Креативная экономика в новой реальности».

Программа основного дня Форума Креативного Бизнеса включает обсуждения по четырем основным вопросам: экосистема креативных индустрий, потенциал человеческого капитала, развитие креативных городов и правила креативной экономики. Ключевые темы форума будут рассмотрены через призму трех треков: политиков, практиков и визионеров.

Откроет Форум Креативного Бизнеса пленарная сессия «Что Россия придумывает сейчас?». Чтобы ответить на этот главный вопрос, на Форуме соберутся государственные деятели, практики креативных индустрий и визионеры.

- Форум Креативного Бизнеса уникален тем, что впервые объединяет на одной площадке политиков, практиков и визионеров со всего мира для обсуждения потенциала и перспектив креативных индустрий для экономики,– заявила директор Форума Креативного Бизнеса и Фонда Инносоциум Елена Маринина.

В государственной повестке одной из главных тем станет интеграция России в международный рынок креативной экономики и конкурентоспособность на нём. Также участники обсудят будущее участие страны в ЭКСПО 2021 в Дубае. В рамках этого трека эксперты из разных стран затронут вопросы привлечения инвестиций в креативный сектор, потенциал социокультурных креативных проектов и развитие творческих городов.

Визионеры порассуждают о влиянии блогеров на работу профессиональных журналистов, о новейших искусственных технологиях, а также попробуют найти ответ на вопрос «Чего не хватает российскому мегаполису, чтобы стать мировой арт-столицей»?

Также в рамках деловой программы ПМЭФ 3 и 4 июня состоятся ключевые сессии Форума Креативного Бизнеса на площадке лаборатории Инносоциум. Главным мероприятием станет ток-шоу «Зачем мне креативные индустрии?», которое пройдет в формате World Café. При поддержке Минпромторга РФ пройдут питч-сессии народных хозяйственных промыслов России, а при участии Министра культуры Ольги Любимовой и Министра науки и высшего образования Валерия Фалькова состоятся паблик-токи о развитии креативных индустрий.

- Сегодня важно создать необходимые условия для качественного прорыва в сфере креативных индустрий. Уже есть отдельные примеры реализованных проектов, опыт которых, уверена, обсудят на Форуме Креативного Бизнеса. Но именно комплексный подход, системная поддержка на уровне государства, постоянный диалог между представителями творческой сферы, власти и бизнеса является залогом создания благоприятной среды для самореализации молодого поколения, – рассказала Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

В рамках деловой программы Форума Креативного Бизнеса на стенде Катара – страны-гостя ПМЭФ – состоится Культурный диалог «Россия – Катар». О том, какие из глобальных трендов уже стали или становятся частью международных культур, какие уникальные культурные продукты экспортируются из этих стран и как там развиваются креативные индустрии, поговорят представители политики, бизнеса и науки из России и Катара.

5 июня завершат Форум Креативного Бизнеса мероприятия в рамках Молодёжного дня ПМЭФ-2021.

Conversation партнерами Форума Креативного Бизнеса станут представители ключевых международных культурных организаций, включая директора лондонского Design Museum ТимаМарлоу, архитектора и директора проектов Фонда Ага Хан в Индии Ратиша Нанда, директора Dubai Design Week Метте ден Кристенсен, основателя Belgrade Design Week Йована Еловаца и Арика Чена, главного куратора Design Miami.

Международным партнером Форума Креативного Бизнеса стал ведущий итальянский журнал по дизайну INTERNI, редактор которого, Джильда Боярди, является куратором всемирно известного фестиваля FuoriSalone в Милане.

Организатором Форума Креативного Бизнеса выступает социальная платформа Фонда Росконгресс — Фонд Инносоциум,Форум пройдет при стратегическом партнерстве Минпромторга РФ, поддержке Министерства культуры РФ и Министерства науки и высшего образования РФ.

Познакомиться с полной архитектурой Форума Креативного Бизнеса можно на официальном сайте мероприятия: Форум креативного бизнеса . Участники могут пройти регистрацию на 2 июня на странице мероприятия на сайте ПМЭФ-2021. Регистрация на 2 июня также открыта на сайте Форума Креативного Бизнеса.