Юрий Семин: "Поеду на чемпионат Европы в Петербург смотреть все матчи, уже заказал гостиницу"

Юрий Семин: Фото: Александр ГЛУЗ

«Семак – лучший тренер»

- Юрий Павлович, вы назвали лучших тренеров чемпионата России по футболу. На первом месте Сергей Семак. Чемпион всегда лучший?

- В целом – да. Он чемпион, выиграл третий раз подряд. Это не так просто. Важный момент, что он преодолевает сложности. А сложности у него очень и очень большие. В большой команде всегда много факторов определенного давления и так далее. Он хорошо с этим справляется. И он чемпион. И еще один момент. Очень хорошо, что наш тренер – будущее и настоящее сегодняшнего российского футбола. Человек, который играл во многих командах, завоевывал титулы так же, как в качестве тренера сегодня. Наверное, все факторы с этим связаны.

- Вы хвалили Игоря Черевченко из «Химок». Он ваш воспитанник и как игрок, и как тренер.

- Он сам себя воспитал. Отец его воспитал. Вы посчитайте количество набранных очков с того времени, как пришел в «Химки» Черевченко. Он больше всех набрал. Вы отдельных тренеров хвалите и говорите, а Черевченко вы почему-то забываете. А вы посчитайте количество очков. Он их вытащил со дна.

- А что он перенял у Семина?

- Я думаю, у него все свое. Что он перенял, он об этом должен сказать. У него хорошие всегда отношения внутри команды.

- Мы заметили, что у него осанка как у Семина.

- Нет, у него осанка как у его отца.

Про «Локомотив»

- Вы поздравили «Локомотив» с победой в Кубке России. Это играла команда, которую вы комплектовали не один год, но теперь она начинает разваливаться. Капитан Чорлука уходит. 35 лет ведь не предел?

- Эти вопросы я не комментирую.

- Черчесов не включил в состав сборной на чемпионат Европы Антона Миранчука. Без вас и без брата он что-то потерялся в «Локомотиве». Может, и ему пора уезжать?

- Надо, чтобы еще взяли. Пока, видимо, никто не берет. А почему не взял? Потому что не играет. Простые вещи.

- Алексей Миранчук редко, но метко играет в «Аталанте». Почему его редко выпускают в основе?

- А это надо у Гасперини надо спросить. Я считаю, что Леша показывает уровень игрока стартового состава и он явно о себе говорит, и не сдается. Но в больших командах стартовый и основной состав – это не 11 игроков, а 18-20. У него большая конкуренция. Но он ее выдерживает.

- А как дела у вашего внука? Он все еще в Академии «Краснодара»?

- Он учится в Испании, в Марбелье, в команде второго дивизиона.

- В «Краснодар» пришел Виктор Гончаренко. Сможет он вытащить команду в еврокубки?

- Это не ко мне вопрос. Это вопрос к Галицкому. Он его для этого и брал, наверное.

«При хорошей игре надо побеждать»

- На матче последнего тура «Динамо» - ЦСКА (3:2) вы сидели рядом с Сергеем Степашиным. Он нам рассказывал, что вы похвалили молодое «Динамо», но сказали, что нужно пару усилений. И комментаторы говорили, что Семин просто так не приходит на футбол.

- Просто так, с друзьями. Пригласили – и я пришел. Пригласили в хорошую ложу. В этой ложе много интересных людей. В этой ложе встретил своих соратников, с которыми играл. Там был Пильгуй, Толстых. Мне было очень приятно, только и всего. Сергей Вадимович был. Мне очень приятно общаться с такими людьми.

- Какие усиления нужны еще молодому «Динамо»?

- Динамовцы лучше знают, что им надо. Молодое или старое – в спорте не играет никакой роли. В спорте играет главную роль завоевание медалей, титулов. И хорошая игра, которая нравится болельщикам. Но в хорошей игре футболисты должны побеждать. Вот вчера они хорошо играли и победили.

- Ваши творческие планы? «Спартак» остался без тренера…

- Это решение «Спартака». Я как могу на это повлиять?

- Вы ушли от вопроса. А вы что-то знаете о том, что стадион «Локомотива» в Черкизово собираются сносить, а команда готовится переезжать чуть ли не в «Лужники»?

- Я не знаю. Такие планы были когда-то.

- 11 июня стартует Чемпионат Европы. Семь матчей будут в Питере.

- Поеду обязательно, буду смотреть все матчи. Уже и гостиницу заказал. Наверное, какие-то матчи буду комментировать. Буду находиться там, при футболе.

- Вы готовы и нам прокомментировать?

- Ради бога.