Люди в клетке, а псы на воле: крайним в гибели растерзанного мальчика делают скромного председателя сельсовета

Собак на улицах российских городов и сел становится все больше Фото: PHOTOXPRESS

Закон «Об ответственном обращении с животными» принес новые проблемы. Трагедия, произошедшая в башкирском селе Сафарово, вновь заставила говорить о проблеме бездомных собак. Там посреди дня свора псов растерзала 4-летнего мальчика. Крайним в этой истории уже назначили главу сельсовета, а деревню зачистили от бродячих животных. Однако кардинально вопрос это не решает - собак на улицах российских городов и сел становится все больше, а вступивший в силу чуть более года назад закон «Об ответственном обращении с животными» полон противоречий, из-за чего региональные власти откровенно не понимают: как, выполняя его, предотвратить новые трагедии? И на какие деньги, если в местных бюджетах сквозняки гуляют?

КОГДА ЗАКОНЧИЛАСЬ ЖИЗНЬ…

На свежем холмике могилы Ильнара Мигранова - игрушечный автомобиль и ангелочек посреди венков. И две даты на памятнике: 27.04.2016 - 17.04.2021, до своего первого юбилея, пять лет, он не дожил всего десять дней.

- Маленький совсем, вкуса жизни еще не видел, - еле сдерживается, чтобы не разрыдаться, его отец Айнур и просит не беспокоить супругу - ей очень плохо. Еле слышно он говорит, как устал от комментаторов в соцсетях, которые добивали и без того убитых горем родителей глупыми обвинениями в недосмотре, и не хочет вспоминать тот день, когда «закончилась жизнь». …

Сейчас на месте гибели стоит клумба с красными цветами Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

О произошедшем сафаровцы говорят с ужасом. Была суббота и деревенский люд занимался накопившимися хлопотами во дворах - убирали мусор в огородах, латали заборы, топили бани, Альбина Мигранова стирала, а ее 4-летний Ильнар поехал кататься на велике. Вышедшие на улицы люди сначала и не поняли, что за предмет, похожий на куклу, буквально в пяти метрах от домов подкидывают шесть собак. От осознания увиденного был шок - это и был Ильнар. Уже мертвый. Весь в крови и ранах, половины лица не было. Сейчас на месте гибели стоит клумба с красными цветами, которую в день 5-летия мальчишки сделал его отец. Местные, проходя мимо, беззвучно читают какие-то молитвы, хают собак и всем селом переживают, как бы эта ужасная трагедия не довела до новой трагедии…

До своего первого юбилея, пять лет, Ильнар не дожил всего десять дней Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

ГЛАВА СЕЛЬСОВЕТА ПОД АРЕСТОМ

Кабинет главы Сафаровского сельского поселения 56-летнего Раяна Ахтямова давно стоит закрытым. Сразу после случившегося в село нагрянули практически все начальники и службы, устанавливая причины и виновных. И вскоре Следственный комитет по Башкирии обвинил главу сельсовета в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. Сейчас он под домашним арестом, ему разрешено общаться только с членами семьи и юристом.

Стол Зифы Файзуллиной, которая сейчас исполняет его обязанности, завален бумагами и заявлениями, проблем у сельского чиновника всегда выше крыши - там фонари уличные надо установить, противопожарный покос сделать, тут мусор вывезти, старикам помочь и многое другое при скудном бюджете в 5 миллионов рублей. А тут еще и такое… С постоянными объяснениями и приказами усилить профилактику и надзор за бездомными животными.

И в этих условиях и.о. главы сельсовета откровенно не понимает, в чем конкретно виноват ее начальник? По версии следствия, Ахтямов игнорировал многочисленные жалобы на бездомных собак, и не обращался в службы по отлову. Что и привело к трагедии. Но в деревне с этим не согласны.

Раян Ахтямов

«СИГНАЛОВ БОЛЬШЕ НЕ БЫЛО...»

- Последняя заявка на отлов была за 15 дней до этого, - разводит руками Зифа Файзуллина. - Письмо отправили 2 апреля, заявка была выполнена, а больше сигналов от населения не было…

- Раян ни при чем, - защищает его даже отец растерзанного мальчика. - Не он же натравил собак…

И все это грозит еще одним неприятным последствием - уследить за передвижением и агрессией псов никакой глава сельсовета физически не сможет, а писать заявки на отлов он должен по жалобе местных.

И вот типичная наша ситуация: крутится возле магазина несколько шавок, выпрашивая еду, и что - кто-нибудь звонит в сельсовет, сообщает об этом? Нет, конечно. Но если эти псы потом вдруг вздумают напасть на человека, то, выходит, начальник деревни автоматически отправится в тюрьму? Потому и растерянно молчат в сафаровском сельсовете, когда спрашиваю, будут ли выдвигать свои кандидатуры на этот пост, если Ахтямову все же вынесут приговор. Эдак российской деревней вскоре и вовсе руководить некому будет.

Зифа Файзуллина Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

- А вот это как? - снова спрашивает Зифа Файзуллина. - По новому закону этих собак-людоедов могут выпустить обратно в деревню. Как объяснить людям?

- Перевернулся мир,- мрачно шутят в селе, поглядывая на дом арестованного главы. - Раньше люди на воле были, а собаки - взаперти. Теперь — наоборот…

«ЗАЧЕМ ВЫПУСКАЕТЕ? УБИТЬ НАС ХОТИТЕ?»

Если сегодня провести в Сафарово опрос - как поступить с теми самими псами-убийцами, результат будет предсказуем: после произошедшего в ответах не будет и намека на гуманность («А как делали раньше? Выходили мужики с ружьями, и...»).

Однако тот самый закон №498, который упомянула и.о. главы сельсовета, запрещает умерщвлять бездомных псов. Исключение из правил лишь одно - если животное смертельно больно и недуг причиняет ей страдание. Во всех остальных случаях отныне надлежит провести с ней процедуру ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация, навешивание на собаку специальной бирки и выпуск в ту же среду).

И вот это вызывает бездну непонимания у жителей - стерилизованные и отпущенные псы вновь сбиваются в стаи, постоянно барражируя возле населенных пунктов в поисках пропитания и нагоняя страху. Тем более, что спецы уверяют: после ОСВВ сознание псов не меняется.

- По закону мы должны отпустить псов, - вздыхает замглавы Учалинского района Башкирии Алмас Рахматуллин. - А какая собака тебя покусает, с биркой или без бирки, - какая потом разница. К нам постоянно обращаются - зачем обратно-то выпускаете к нам, вы нас убить хотите? Но сделать ничего не можем.

- И этих выпустят? В Сафарове с ужасом ждут…

- В том же законе написано, что если собака агрессивная, она после отлова должна пожизненно содержаться в приюте, - снова вздыхает он. - Но методика определения агрессивности не пришла…

ЛЮДОЕДОВ ВЕРНУТ В ДЕРЕВНЮ?

- Что делать-то с ними будете?- звоню Раушану Гарипову, который по контракту отловил тех собак, напавших на мальчика, и сейчас где-то их содержит. Но он быстро говорит, что находится в 400 км отсюда, в Уфе (хотя еще полчаса назад его видели в Учалах) и бросает трубку.

- Раушан намерен выполнить требование закона и выпустить их в ту же среду, - ответили за него волонтеры, недавно общавшиеся с отловщиком. - Естественно, местные будут против, но факт остается фактом - они домашние, у них есть хозяева. Но документов на собак у них нет.

- Как это, домашние? - спрашиваю у замглавы района.

- Ну да - у четырех напавших на ребенка собак были хозяева, они жили в соседних дворах… - отвечает чиновник и рассуждает о еще одной грандиозной «дырке» нового закона, который вроде бы и называется «Об ответственном обращении с животными», но на самом деле никто никакой ответственности не несет - закон не обязывает таких владельцев регистрировать их, и случись что, такие хозяева всегда могут сказать, что они ни причем, а собачку пускали во двор и кормили из жалости, что же здесь криминального?

- Ответственность за содержание таких животных вообще не предусмотрена, - продолжает Алмас Рахматуллин. - Нет регламента, что мы с этим должны делать. Мы установили принадлежность собак по свидетельским показаниям, которые юридически не принимаются.

Теперь в Сафарово родители водят детей только за руку Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

БЕЗОТВЕТСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

И об этом пробеле законодательства мне потом скажут еще многие башкирские чиновники, которые в аварийном порядке собирали заседания за заседаниями и «круглые столы», где пытались понять - как не допустить повторения сафаровской трагедии? Что сплошь и рядом случаи, когда добрые бабушка с дедушкой взяли внуку, приехавшему на каникулы, щенка поиграться, а когда ребенок уехал, выкинули животинку. Та же, матерея на улице, прибьется к стае таких же брошенных псов, терроризируя окрестности. И снова - никто не в ответе.

- Я на протяжении многих лет организовывала митинги в пользу этого закона, искренне верила, что это поможет гуманизировать наше общество, - говорит депутат Курултая (заксобрания Башкирии), представитель партии «Зеленые» Руфина Шагапова. - А теперь у меня такое чувство, что закон мало того, что бестолковый, так еще и диверсионный. Что не так? Главное - приняв закон об ответственном обращении с животными, не закрепили ответственность людей, ведь первопричина в них. Это просто абсурд: нет возможности доказать, что эта собака того или иного человека. Второй раз Курултай выходит с поправками, чтобы каждое животное было идентифицировано. В принудительном порядке. И должны быть последствия, вплоть до уголовной ответственности для тех, кто выкидывает собак. Подумают сто раз, прежде чем со двора выпустить…

«КУДА ВЫ СМОТРИТЕ? НАС СКОРО ЗАГРЫЗУТ!»

Моя командировка в Башкирию еще продолжалась, а ленты местных новостей дополнялись новыми эпизодами: здесь собаки устроили туалет в песочнице, не подпуская детей, тут на глазах малышей растерзали кошку, там школьников стая псов загнала на дерево… По данным Роспотребнадзора, в прошлом году в республике было зафиксировано почти 9,5 тысяч укусов животными человека, 2 тысячи укусов пришлись на детей до 14 лет.

- У нас в Башкирии после вступления закона в силу жалоб в МВД на собак (включая укусы) увеличилось на 60%! - продолжает Руфина Шагапова. - И в разы больше стало жалоб от населения нам, законодателям. Люди пишут: куда вы смотрите, нас здесь загрызут скоро! Так что система себя не оправдывает. У меня такое ощущение, что закон приняли так: нате, только отстаньте…

А власти Башкирии тем временем ломают голову над еще одним громадным парадоксом «закона о бродячих собаках», который всплыл после трагедии в Сафарово, и решить который, без помощи федералов, похоже, не получится. В рамках объявленной гуманности регионы по сути обязали создавать приюты для бродячих животных. За счет своих бюджетов. Которые и без того дефицитные.

И местные чиновники разводят руками, когда зоозащита требует создать такие приюты. Причем, это должны быть не просто сараи, а настоящие санатории. С комнатами для процедур, восстановления, питания, канализацией, отоплением, хозблоками. И это, не считая расходов по ЖКУ, зарплат персонала, корм, расходов на ветеринарию…

Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

ОТЛОВЩИКИ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ РАБОТЫ

А еще нужны средства на отлов. Но с этим тоже непросто. Деньги-то государственные, и за тем, как они будут потрачены, следят специальные люди. Кроме того, за самими отловщиками пристально наблюдают так называемые «зоозащитники», наделяя их статусом «фашистов-живодеров» и открыто угрожая в соцсетях.

И опасаться есть причины. Взять хотя бы недавний случай в Москве, где после обсуждения проблемы бездомных псов в Общественной палате РФ один из таких «зоозащитников» выстрелил из газового пистолета в глаза троих общественников. Просто за их позицию.

Как результат - на фоне этой истерии и угроз деньги, выделенные на отлов собак, полностью не осваиваются. В той же Башкирии в прошлом году из 63,4 миллионов были освоены 51,5 миллиона.

пять же: в среднем вся процедура ОСВВ для одной собаки стоит около 5 тысяч рублей. По данным Управления ветеринарии Башкирии, в регионе более 100 тысяч бродячих псов… Нужно полмиллиарда рублей! Причем, никаких гарантий, что те снова не собьются в своры и отправятся беспредельничать, нет. А во сколько же обойдутся налогоплательщикам строительство приютов?

ПРИЮТ ЗА 50 МИЛЛИОНОВ...

- Мы посчитали - на создание одного места для собаки в приюте нужно 125 тысяч рублей, - давит на кнопки калькулятора главный государственный ветврач Башкирии Азат Зиганшин. - То есть, строительство одного приюта на 400 животных обойдется в 50 миллионов рублей! Плюс годовое содержание собаки - около 20 тысяч рублей, то есть, еще 8 миллионов рублей где-то надо найти. Это только по одному приюту!

В Башкирии для исполнения закона №498 запланировали построить 8 приютов, что в пересчете на рубли - около 400 миллионов. Однако! Четыре современных детсада можно построить! А в масштабах страны этот гуманизм во сколько выльется, интересно? Даже если создать всего по одному такому сооружению в каждом регионе, то уже более 4 миллиардов получится...

- Мы изучали зарубежный опыт,- продолжает Зиганшин. - Нигде нет такого, за исключением Германии, чтобы собаки содержались пожизненно. За рубежом агрессивных животных усыпляют. Возьмем ту же Америку - если в течение двух недель животное из приюта не забрали, оно подлежит усыплению, даже если оно неагрессивное. Потому что невозможно бесконечно строить приюты. Если мы будем постоянно строить приюты, при этом не контролируя численность собак, у нас весь бюджет России уйдет на них. Так что должны быть реальные сроки содержания там животных. Мы хотим казаться лучше, чем мы есть, это нашло отражение в законе, и это неправильно.

И не раз озвученные цифры перерастают в споры, вновь раскалывающие общество. В условиях, когда регионы вынуждены экономить каждую копейку, нет денег на латание дорог, создание инфраструктуры в селах, ситуация, при которой приют для собак появится, а детсад - нет, выглядит полным абсурдом. Что это за вывернутый наизнанку гуманизм?

- Тупик, - соглашается депутат Руфина Шагапова. - С одной стороны, нам нужно гуманизировать общество. С другой, если мне, как защитнице животных дадут миллиард из бюджета - на, иди корми своих собак, - я не смогу этого сделать. У нас еще столько нерешенных социальных проблем, стыдно будет на этом фоне такие деньжищи на собак тратить... Я очень люблю животных, но в приоритете должен быть человек.

ОФИЦИАЛЬНО

Константин ТОЛКАЧЕВ, спикер Курултая Башкирии:

«ЧИПИРОВАНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ»

- Сам по себе закон содержит достаточно абстрактные формулировки. Для того, чтобы он вошел в практику, необходимо большое количество подзаконных актов, которые регламентировали бы нормы. На законодательном уровне определен, конечно, набор методов регулирования численности безнадзорных животных. Но он не отвечает на главный вопрос — кому принадлежат эти собаки, почему появляются бесхозные животные? Потом - агрессия-то сохранится и после стерилизации и самые миролюбивые собаки, собравшись в стаю, обретают навыки диких животных. Поэтому необходимо безотлагательно внести изменения в закон об обращении с животными, идентификация домашних животных должна стать обязательной. Нет ничего дороже человеческой жизни. Поэтому мы бы хотели, чтобы наши федеральные законодатели обратили внимание на эту проблему.

Константин ТОЛКАЧЕВ, спикер Курултая Башкирии Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

А В ЭТО ВРЕМЯ

Случаи нападения собак на детей – не редкость. Так, в Мурманске вечером 2 мая на восьмилетнего ребенка напала стая бездомных собак. Девочка не смогла отбиться от агрессивных псов. Она осталась жива, но будет проходить долгий период восстановления в больнице – медики зафиксировали на ее теле больше 100 укусов.

В Карелии после нападения стаи собак на школьницу суд обязал районную администрацию выплатить 20 тысяч рублей штрафа. 13-летняя девочка возвращалась домой из школы и столкнулась с агрессивными псами. Один из них прокусил ей ногу.

В середине апреля на Алтае стая разъяренных животных чуть не разорвала пятилетнего мальчика. Ребенка не успели сильно искусать, потому что мать быстро отогнала псов.

В начале мая в Пермском крае собака набросилась на двух девочек. Младшая не пострадала, а вот ее старшей сестре не удалось увернуться от агрессивного животного. Пес прокусил малышке щеку до крови. Семилетнюю девочку отвезли в травмпункт, где ей наложили швы.

Еще один случай нападения бездомных собак произошел в Татарстане в конце апреля. Бездомный пес свалил с ног 11-летнего ребенка. С множественными укусами на спине мальчика доставили в больницу, его прооперировали. Следствие обвиняет местных чиновников в халатности.