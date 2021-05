«ГРУ. На острие Победы»: книга, раскрывающая тайны

Вы узнаете, как немецкие руководители разделили Европу еще в 1938 году и почему Сталин не смог объективно оценить степень военной угрозы со стороны фашистской Германии

Недавно в американской газете New York Times появилась статья о том, что в России существует спецподразделение №29155 Главного разведуправления (ГРУ), которое якобы занимается «дестабилизацией Европы». Воинская часть ГРУ №29155, которую открыл для себя The New York Times, не элитное подразделение ГРУ, а Центр подготовки военных разведчиков, которое появилось в Москве еще в 1963 году. Девиз Центра таков: "Величие Родины - в Ваших славных делах".

Работа военной разведки всегда привлекала к себе внимание. В этом нет ничего удивительного. На эту тему снимаются фильмы, пишутся книги. И одну из них – премьеру «Комсомольской правды» - мы советуем прочитать не откладывая. «ГРУ. На острие Победы. Военная разведка СССР 1938-1945» (сюда вшить ссылку: https://shop.kp.ru/publitsistika_i_dokumentaljnaja_proza_794567.html) написана российским писателем, основным историографом Главного разведывательного управления (ГРУ) Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, доктором исторических наук, профессором, полковником ГРУ в отставке Владимиром Лота.

В этой книге вы найдете исчерпывающую информацию о работе военной разведки в годы Великой Отечественной войны. Автор всесторонне освещает исторические события в Европе и США и соотносит их с военными операциями советской разведки. Это позволяет понять логику многих решений руководства СССР.

Вы узнаете, как немецкие руководители разделили Европу еще в 1938 году, почему Сталин не смог объективно оценить степень военной угрозы со стороны фашистской Германии, а Берия не доверял донесениям нелегалов, благодаря чему СССР выдержал сокрушительной удар Третьего рейха. Как военные разведчики предотвратили химическую атаку Гитлера и достали материалы американского атомного проекта. Книга написана на рассекреченных архивных материалах военной разведки.

Спрашивайте во всех книжных магазинах страны и заказывайте на сайте shop.kp.ru и chitai-gorod.ru