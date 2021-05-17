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Общество17 мая 2021 19:57

В лес надо ходить не за грибами, а за улитками!

Наш обозреватель познала тонкости французской кухни прямо на подмосковной даче
Ульяна СКОЙБЕДАУльяна СКОЙБЕДА
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Тихая охота за ракушками теперь любимое хобби автора

Тихая охота за ракушками теперь любимое хобби автора

Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Иду я летом по дачной дороге и вижу улитку.

Увесистую такую, виноградную, сантиметров восемь в ноге. А украинская рачительность – вещь страшная: я мимо палки пройти не могу, в печи-то сгорит!

Ну, и хватаю моллюска, думаю, будет жить в периметре на моем участке, радовать глаз... Специально для тех, кто сейчас схватился за голову: огорода у меня нет, есть лес с вкраплениями ботанического сада.

А на строительстве у нас работал Саша, украинец куда в большей степени, чем я: он с Неньки приехал и на нашей дачнице женился. Единственный в кооперативе, Саша ловит щук и продает десятками, таскает белые грибы корзинами, - в общем, понимает в продовольственной безопасности. И этот понимающий мне говорит: «А какие они вкусные, это ведь те же самые, которые в магазинах продаются в полуфабрикатах».

И пропал казак. То есть, я.

Назавтра я почесала в лес вроде как за грибами, а, на самом деле, за улитками, - с узелком: из корзины выползут. Огромные ракушки висят на стволах деревьев или лежат в траве и на кучах прелых веток, днём спят, ночью ползают (ночью надо выходить). Набрала сразу штук 20, это порядочный такой вес, как груда камней, и платок весь промочила: уже потом приноровилась ходить с пятилитровой бутылкой из-под воды.

За уловом - с пятилитровой бутылкой.

Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

С готовкой, конечно, несколько раз ошиблась: пыталась сначала запечь, потом, на тарелке, удалить внутренности, по типу креветок, и намазать маслом - не айс, слишком много кишок. Стала читать интернет, там рекомендовали отварить 5 минут, очистить, порезать с огурцом-яйцом и заправить майонезом, мол, все так делают, - и эту кастрюлю улиточного салата мы выкинули целиком: жесткая неудобоваримая подошва с неприятным вкусом, ни рыба, ни мясо. Целую груду тварей зря лишили жизни.

И, наконец, я нашла тру рецепт эскарго, то есть улиток по-бургундски. Записывайте.

Моллюсков нужно сварить (или живыми в кипяток, или в холодную воду с солью и ложкой уксуса, в любом случае умирают сразу). Вварить 5 минут, дать остыть в кастрюле 10 минут.

Моллюски чем-то похожи на каштаны.

Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Вытянуть из раковины, полностью очистить от внутренностей (отрезайте ногу и не ошибетесь) и смешать в кастрюльке маринад:

240 мл или, попросту, стакан воды,

250 мл белого вина,

0,5 ч. ложки соли,

0,5 ч. ложки 3% уксуса,

1 веточка тимьяна,

30 грамм, то есть, пару ломтиков моркови,

30 грамм луковицы.

Меньше продуктов взять трудно, а этого количества хватит и на обычную ресторанную порцию в дюжину улиток, и на целый таз, если ждете гостей (в очищенном виде моллюски очень маленькие).

Попытка приготовить деликатес в спартанских дачных условиях.

Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Травы и овощи нужно мелко нашинковать.

Дальше положить в винную смесь подготовленное мясо и варить 50 минут, потом положить 1 лавровый лист и варить ещё 5 минут.

Панцири, тем временем, промыть (если хотите, прокипятить с содой) и смешать в отдельной миске чесночное масло (сливочное масло, итальянские травы, чеснок, соль по вкусу).

Вытащить готовых улиток, положить обратно в ракушки, вмазать туда же чесночное масло, сколько влезет, запекать при 180° С пять минут.

Есть, как устрицы, с багетом или белой булкой.

На самом деле, ничего сложного: мясо обварить-почистить, в маринаде сварить окончательно, маслом намазать, запечь, всё. Дольше всего чистить!

Ну, так здесь есть решение: заготавливать полуфабрикат-пятиминутку летом и морозить, весь год доставать и готовить.

Сейчас вы поймёте степень охватившего меня ажиотажа.

Под этот проект Я КУПИЛА МОРОЗИЛЬНИК (на Авито, правда), и установила на даче ловушку из перевёрнутой горлышком вниз пятилитровой бутылки с отрезанным дном: вкапывается на ночь вровень с уровнем земли, внутрь заливается приманка - говорят, что улитки хорошо идут на кефир, вино, сыворотку и пиво.

Врут, наверное: ничего у меня не поймалось. К тому времени наступил уже август, и интернет написал, что к концу лета брюхоногих становится меньше, в июле надо было. И в лесу я в тот раз тоже нашла только пять штук.

Но Ульяночка видит цель - не видит преград.

Я РАЗЫСКАЛА АКВАРИУМ, и пять последних гадин пустила на развод: насыпала торфа, кормила бананами с огурцами и ежедневно распекала, к радости домашних: «Где приплод? Вы сутки целовались: где яйца? Глазки будем строить?!»

И сколько радости было, когда улитята вывелись! Я - знатный улитковод! Даёшь по десять яиц от свиноматки, то есть, от рогатого гермафродита!!! Ферме – быть!

Я собиралась выращивать моллюсков, как подсобное хозяйство, как другие - кроликов и кур. Я как раз в августе не работала, и с деньгами была напряженка. Очень я мечтала тогда об ароматной сытной улиточке…

Специально для брезгливых у меня сюрприииз: в ресторанах вы едите точно таких, как у меня, улиток, пойманных в том же лесу!

Докладываю: я посмотрела публикации и выступления старших товарищей на Ютубе и обнаружила целого подмосковного фермера, держащего моллюсков в вольерах под открытым небом. Улиток он покупает у дачников (сами звонят, стонут и плачут), или в Краснодарском крае – но наша подмосковная улитка лучше краснодарской, ее, по легенде в 90-е завезли к нам французы, пытались открыть бизнес, прогорели, а гады - расползлись.

Так вот: полуфабрикаты с чесночным маслом коллега поставляет в супермаркеты и заведения с высокой кухней, где вы их и покупаете! Вся разница: у меня один аквариум, у него – десятки гектаров.

Главное, бизнес улиточный вполне успешен!

Конечно, цыплят по осени считают: крышку к террариуму трудно подогнать плотно, и половина моих улитят разбежалась, а остальные сейчас только с лесной орех, готовить там пока нечего.

Зато сколько было радости за эту зиму! Смотреть на улиток можно бесконечно, как в телевизор (и увидеть там, например, амур-де-труа, см. фото). Подружка даже шутит про меня: «Ульянка как Бианки!»

Недавно другая подружка подарила мне ахатину, там один панцирь 15 сантиметров, а уж сама улитка просто Гаргантюа, и я серьезно подумываю расширить специализацию…

Новый питомец ахатина - просто гигант по сравнению с виноградными улитками.

Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Ну, а в майском лесу на даче прошлогодние палые листья шевелятся от моллюсков.

Тихая охота за ракушками теперь – мое любимое хобби. Вместе с приготовлением вкусной еды и выращиванием ботанического сада.

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