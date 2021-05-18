Анекдоты: Толстый чумазый мальчик победил сразу на двух конкурсах: «Неряха года» и «Ряха года»

Три стадии бедности в Одессе.
1. Нет денег.
2. Совсем нет денег.
3. Придется менять доллары.
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Встреча президентов Молдавии и Украины - это когда каждая сторона понимает, что клянчить деньги у другой стороны совершенно бесполезно.
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Самое сложное при разрыве отношений вашей знакомой пары - понять, как они поделили друзей и кому достались конкретно вы.
* * *
- Подруга, ты что-то очень сильно зациклена на диетах.
- Нет, Калория, тебе просто так кажется.
- Вообще-то я Каролина.
* * *
Жители Ухрюпинской губернии остались без электричества. Причиной стали гроза и сильный ветер. А ведь вполне можно было списать на хакерскую атаку из США на Минэнерго...
* * *
Вот нас пытаются уколоть, мол, Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании, лечился от COVID-19 в обычной больнице рядом со своим домом.
Подумаешь! Да любой наш чиновник тоже спокойно пошел бы лечиться в больницу рядом с домом Бориса Джонсона.
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Разница в менталитете: тема - банда, имеющая превосходящие силы, пытается ограбить некий объект, но встречает неожиданный отпор от человека, которого в этом месте быть не должно.
В Голливуде получился «Крепкий орешек», а у нас «Операция «Ы».
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Если просто вставлять в любой текст возвратное местоимение и союзы, то он приобретает библейский оттенок.
Судите сами: «И вышел я на кухню свою и включил чайник свой. И закипела вода. И насыпал я заварку свою в чашку свою и залил ее водой. И заварился чай. И сказал я: это хорошо».
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Думаю, не сократить ли свое резюме до: «Хороший работник даже за эти деньги».
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Как только я слышу, что зарплата должна соответствовать результатам труда, в первую очередь вспоминаю наших депутатов и сборную по футболу.
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В Сочи.
Это зимой они Дед Мороз и Снегурочка. А летом - фотограф и обезьянка!
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Мужчина, который при знакомстве умеет сразу правильно угадывать возраст женщины, может быть умным, но недальновидным.