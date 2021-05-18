Анекдоты: Толстый чумазый мальчик победил сразу на двух конкурсах: «Неряха года» и «Ряха года»

Три стадии бедности в Одессе.

1. Нет денег.

2. Совсем нет денег.

3. Придется менять доллары.

* * *

Встреча президентов Молдавии и Украины - это когда каждая сторона понимает, что клянчить деньги у другой стороны совершенно бесполезно.

* * *

Самое сложное при разрыве отношений вашей знакомой пары - понять, как они поделили друзей и кому достались конкретно вы.

* * *

- Подруга, ты что-то очень сильно зациклена на диетах.

- Нет, Калория, тебе просто так кажется.

- Вообще-то я Каролина.

* * *

Жители Ухрюпинской губернии остались без электричества. Причиной стали гроза и сильный ветер. А ведь вполне можно было списать на хакерскую атаку из США на Минэнерго...

* * *

Вот нас пытаются уколоть, мол, Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании, лечился от COVID-19 в обычной больнице рядом со своим домом.

Подумаешь! Да любой наш чиновник тоже спокойно пошел бы лечиться в больницу рядом с домом Бориса Джонсона.

* * *

Разница в менталитете: тема - банда, имеющая превосходящие силы, пытается ограбить некий объект, но встречает неожиданный отпор от человека, которого в этом месте быть не должно.

В Голливуде получился «Крепкий орешек», а у нас «Операция «Ы».

* * *

Если просто вставлять в любой текст возвратное местоимение и союзы, то он приобретает библейский оттенок.

Судите сами: «И вышел я на кухню свою и включил чайник свой. И закипела вода. И насыпал я заварку свою в чашку свою и залил ее водой. И заварился чай. И сказал я: это хорошо».

* * *

Думаю, не сократить ли свое резюме до: «Хороший работник даже за эти деньги».

* * *

Как только я слышу, что зарплата должна соответствовать результатам труда, в первую очередь вспоминаю наших депутатов и сборную по футболу.

* * *

В Сочи.

Это зимой они Дед Мороз и Снегурочка. А летом - фотограф и обезьянка!

* * *

Мужчина, который при знакомстве умеет сразу правильно угадывать возраст женщины, может быть умным, но недальновидным.