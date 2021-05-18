Химики взялись сделать нашу жизнь лучше!

Кредо Михаила Грачева: «Хочешь жить лучше, что-то делай для этого!»

В быту постоянно что-нибудь некстати заканчивается – жидкое мыло, кондиционер для белья, средство для мытья пола, зеркал и стекол, автомобиля. Иногда забываешь что-то вовремя купить и досадуешь, что приходится прерывать начатую уборку на поход в магазин...

Теперь все может быть иначе. Если захотите, все необходимое будет под рукой. И мы расскажем, как.

«Теперь все может быть иначе», - эту фразу любят повторять в волгоградской компании Grass, производящей авто- и бытовую химию, средства для профессионального клининга и для пищевой промышленности. Предприятие молодое, созданнное в 2003 году, но резвое, амбициозное, интенсивно развивающееся. А еще в этих стенах часто звучит: «Хотите жить лучше – так делайте эту жизнь лучше!» Почему это возможно в Сингапуре, в Калифорнии, но не у нас?! Да мы тоже можем. Правда, пока еще в отдельно взятых местах…

…Здесь на предприятии и в самом деле все иначе устроено. Люди с удовольствием бегут на работу. С удовольствием трудятся и придумывают, как облегчить свой труд, а попутно повысить производительность, сократив и даже предотвратив при этом образование отходов. Над этим ломает голову специальный отдел бережливого производства. Думает об этом и начальство, и персонал на всех уровнях. Инициатива…нет, не наказауема, а, наоборот, поощряется. В том числе рублем. А кроме того – тренингами по личностному росту, культпоходами и культпоездками. Каждый сотрудник может внести свое предложение по оптимизации производственного процесса, в результате чего будет сэкономлено время, трудозатраты, ресурсы, а сам «рационализатор» получит премию.

Несмотря на ковид, производство не останавливалось. К конвейеру выходили и офисные служащие.

Так, офисные служащие придерживаются популярной теперь в Европе и за океаном философии zero waste: повсюду расставлены урны для раздельного сбора отходов. У кулеров вы не найдете пластиковых стаканчиков: предлагается воспользоваться личной кружкой, чтобы сократить производство и потребление пластика. А в столовой висит напоминание, что бумажную салфетку лучше взять одну. По всему офису стоят контейнеры для раздельного сбора мусора. Потребление бумаги в офисе с прошлого года сокращено аж на 43%. Кто-то всего лишь догадался уменьшить шрифт накладных, которые остались при этом абсолютно читабельными и функциональными. Введен и электронный докуменооборот, как сейчас делается почти повсеместно, приобщили к нему и партнеров, внедрили электронные карты производства и электронные бланки самоконтроля. Берегут деревья. Сажают новые. Запущена целая программа, в рамках которой до 2030 запланировано посадить 300 000 деревьев. За один только 2020 год под руководством лесников высадили 20 000 саженцев, за состоянием которых впоследствии те же лесники и следят: чтобы старания не пропали зря, чтобы все прижилось, чтобы не для «галки» прошел «субботник». Народ на производстве молодой, задорный, любит все делать сообща, на позитиве – для этого привлекает к благородному действу и «иногородних» партнеров. Ежеквартально покупаются саженцы аж на 10 000 рублей в питомниках в разных городах России.

Будучи приглашенной в пресс-тур, ваша покорная слуга тоже поучаствовала в таком «зеленом» мероприятии и получила большой положительный заряд. Глава компании Михаил Грачев наравне со всеми копал, удобрял, сеял, сажал, поливал молоденькие дубы и крымскую сосну…Под Волгоградом после нас останется рощица. В 1943-м в этих краях, в Сталинградской битве, сражался мой дед. Как известно, тогда от города не осталось камня на камне, не говоря уже об искалеченной природе…Приятно думать, что мы, потомки, в каком-то смысле тоже каждый в меру своих возможностей сражаемся за продолжение жизни на Земле…

Еще чего выдумали: химия на розлив

А помните, как раньше ходили за молоком с бидоном? И никаких потом пакетов и бутылок не оставалось. Так и сейчас одну и ту же емкость для бытовой химии можно использовать много раз. Просто придете на точку розлива и наполните свою баклажку нужным средством.

Компания всерьез подумывает организовать пункты продажи бытовой химии на розлив, придерживаясь все той же выбранной стратегии по сокращению отходов.

А если пока не получается сократить или предотвратить образование отходов, то их пускают во вторичную переработку. Уже сейчас Grass производит тару, на 20% состоящую из вторичного пластика, и стремится довести этот процент до 50. Совместно с дилерами пластик собирается по всей стране: сейчас в программе уже задействованы 25 городов.

В планах предприятия - собственная линия по переработке пластика, установка солнечных батарей на фасаде офисного здания и большой пункт раздельного сбора отходов в черте города.

Завод отстроил огромный склад, где используются новейшие технологии.

Дисциплинированной Европе потребовалось 25 лет, чтобы приучиться сортировать мусор. Что ж, России, вероятно, потребуется на это еще больше времени. Но когда-то же надо начинать. Важно перестроить мозги и сказать себе: Россия может жить достойно. И кто-то должен идти в авангарде.

В частности, в цехах компании в настоящий момент уже установлены контейнеры для раздельного сбора отходов. В итоге за год в компании отсортировали и переработали более 100 000 кг картон, 12 000 кг ПНД-пластика, 10 000 кг ПЭТ-пластика и 76 000 кг полиэтилена. Неплохо так мир преобразовывается, вам не кажется?

А началось все с того, что компания молодых людей (еще ни кола ни двора), дипломированных химиков, заехала на автомойку и увидела, как экипирован персонал – в противогазах, в резиновых фартуках и перчатках по локоть. Не продохнуть. Такой «униформы» требовала техника безопасности в условиях работы с вредными веществами. Парни – будущие руководители Grass Михаил Грачев и Константин Феданов - задумались, как облегчить жизнь мойщикам машин и подзаработать. Лабораторию поначалу устроили в гараже. Колдовали над рецептурой. Вскоре ближайшие автомойки работали только с новым средством, которое было не опасно для глаз, кожи и легких. С этого и началось крупное производство, насчитывающее сейчас 1350 товарных позиций.

В собственной лаборатории тщательно разрабатывается рецептура.

Вернемся к уборке

И все-таки возвращаемся к нашим баранам. То бишь к прерванной уборке. Отныне останавливать скучный процесс, от которого всегда хочется поскорее отделаться, не придется. Прогрессивно мыслящее человечество предлагает использовать концентраты, которые занимают в быту мало места, а расходуются очень экономно – несколько граммов на большой объем воды, а значит, их хватит надолго. Вы не скоро спохватитесь, что под рукой чего-то нет…