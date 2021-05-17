" Учения – это провокация": Зачем НАТО бряцает оружием у границ России

Tакие «многоэтапные» маневры НАТО опасны тем, что они в любой момент могут из «учебной» фазы перейти в реальную боевую Фото: REUTERS

В этом году НАТО особенно активно «разминает мускулы» у российских границ. Военные учения разного масштаба на земле, в воздухе и на море идут почти непрерывно. Вот и сейчас начались маневры войск Североатлантического альянса в Эстонии. Как сообщал главный штаб эстонских сил обороны, учения "Весенний шторм" пройдут с 17 мая по 5 июня, в них примут участие почти 7 тысяч военнослужащих из нескольких стран блока. Ну и как к этому относиться? Военный эксперт Иван Коновалов в интервью РИА Новости ответил на этот вопрос так: "Натовские подразделения находятся у российских границ, что является прямым нарушением Основополагающего акта о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и блоком от 1997 года. В документе, в частности, говорится о том, что стороны будут стремиться к транспарентности, предсказуемости и взаимному доверию в отношении размеров и функций военных сил.

В действительности войска альянса постоянно находятся у российских границ, а ударная составляющая учений, особенно в Восточной Европе, регулярно возрастает».

Тут стоит еще добавить, что НАТО в свое время обещал не размещать «крупных контингентов войск» непосредственно у российских кордонов. Но, похоже, что это забыто. США, например, когда-то договаривались с Москвой, что новые и значительные американские военные контингенты будут дислоцироваться в Европе на ротационной основе. Однако и про это Вашингтон забыл. Уже полным ходом идут разговоры о дислокации в Польше на постоянной основе бронетанковой бригады США. А в целом группировка войск НАТО у российских границ по некоторым видам вооружений (и по суммарному боевому потенциалу) уже раз в 5 превосходит западную российскую, а белорусскую армию (по словам Лукашенко) – в 17 раз! Будущим летом Североатлантический альянс намерен «замутить» самые крупные учения в Европе за последние 30 лет. И снова – в каких-то десятках километров от границ с Россией. А если учитывать, что за последние годы количество разведывательных полетов самолетов НАТО у наших западных и северо-западных кордонов увеличилось в 8 раз, то все это можно рассматривать как признак зреющей агрессивной затеи. Тот же Иван Коновалов говорит: «Мы уже сейчас это видим. Например, тот факт, что французская танковая рота и ударные вертолеты Великобритании примут участие в "Весеннем шторме", свидетельствует о подготовке к наступательным действиям, а не к оборонительным, как транслируют на Западе. Так учения – это провокация. Действия именно Североатлантического альянса представляют угрозу для России, а не наоборот».

Другие военные специалисты считают: такие «многоэтапные» маневры НАТО опасны тем, что они в любой момент могут из «учебной» фазы перейти в реальную боевую. Потому Российской армии в такие периоды надо быть особо бдительной.