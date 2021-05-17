Заплаканный Юрий Стоянов растрогал поклонников

Актриса Ольга Медынич разместила в блоге трогательное фото с Юрием Стояновым Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Юрий Стоянов - один из самых востребованных российских актеров. График 63-летниего артиста расписан на месяцы вперед. Звезду театра и кино обожают не только друзья и поклонники, но и коллеги по цеху.

Актриса Ольга Медынич разместила в блоге трогательное фото с Юрием Стояновым. Заплаканный актер с улыбкой смотрит в камеру, а Ольга его целует в щеку. 39-летняя актриса призналась, что со старшим коллегой ее связывает нежная дружба. "Люблю. Спасибо за вечер, он был фантастический. Мы не ожидали, мы ехали просто на встречу, но с вами «просто» - не вариант", - написала она.

Артисты вместе отмечали финал первого сезона сериала "Вампиры средней полосы". Сам Юрий Николаевич предстал в белом банном халате, с красными от слез глазами и взъерошенными волосами.

Растроганные поклонники распереживались за любимца. "Это ж надо, довели человека до слез", "Юрий Стоянов - это просто мегаактерище! Харизма, талант, юмор! Низкий поклон таланту!", - делится публика.

В столь солидном возрасте актер очень много работает. При этом Стоянов как-то посетовал, что в последние годы наблюдается негативное отношение к возрастным актерам. "Сейчас я сталкиваюсь не просто с каким-то неуважением, а самым настоящим издевательством над не молодостью. Вот эти все комментарии в адрес моих коллег: «Морду натянула», «Лицо искромсала», «Боже, а какой же он старый!»… Они что, не понимают, что мы все умрем? Мне очень нравится мое состояние. Нравится мой путь туда", - указал артист пальцем вверх.

Он заявил, что совершенно не ощущает свой возраст: "Я горжусь своим возрастом! Нравится, что я седой последние годы".

Несмотря востребованность у режиссеров, артист уверен, что все еще не реализовал свой актерский талант в полной мере. Звезда мечтает о серьезных, глубоких образах, которые, как он чувствует, сможет исполнить на высшем уровне. "Я каждый раз смотрю, как кто-то играет - и как заплачу или засмеюсь. Жена спрашивает: «Неужели так хорошо?». А я: «Нет, я просто вместо него сыграл». Как бы я сыграл!"‎, - рассуждал он в одном из интервью.