Вопрос дня: А каков ваш личный способ увеличить доход? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Аркадий НОВИКОВ, ресторатор:

- Воспринимать опыт более искусных коллег. В том числе зарубежных. Если мой работник возьмет на вооружение четыре главных параметра, любой адекватный шеф такие стремления оценит и повысит ему зарплату. Эти параметры: расширять сеть, снижать издержки, придумывать новые концепции и искать людей с новыми идеями. Я ищу везде - у меня были сотрудники даже из Новой Зеландии и Австралии.

Артем БУКИН, директор Варшавских бань:

- Учиться у старших. У нас в «горячем цеху» работа сдельно-премиальная. Каждый банщик - кузнец своего счастья. Отхлестал веником и промассировал качественно - гость отблагодарит почти всегда. И это больше половины доходов хорошего банщика - до 80%. А некоторые - я такие примеры знаю - дорастают до руководителей банных комплексов.

Валентина САФРОНОВА, президент Ассоциации российских флористов:

- Непрерывно работать над собой - в цветочном бизнесе это очень важно. Ежедневной практики нет - квалификация падает. И обзаводиться связями надо. У нас очень хорошо работает сарафанное радио.

Сергей ГОЛОВ, президент Союза турагентств:

- Нужны параллельные навыки. Нетипичные для турбизнеса. Я, например, за последние полтора года начал заниматься строительством бань и коттеджей. А туризм становится рискованным. Шансы прогореть возрастают.

Александр ШАГАНОВ, поэт-песенник:

- Мое ноу-хау - «семейный бизнес». Идешь по магазинам и покупаешь товары по списку от жены, но со скидкой. Но никому про скидку не говоришь. А сэкономленное осваиваешь. Жду, когда дочь выйдет замуж, смогу зятя вовлечь в такой семейный бизнес.

Татьяна ВИЗБОР, бард, радиоведущая:

- Когда случилась безработица, я пошла в курьеры. Когда совсем трудно было, вещи продавала и книги. Есть авторские права на работы родителей, но по три месяца отчислений не бывает.

Даниил, читатель сайта KP.RU:

- Верный способ - пойти работать в фастфуд, если совсем прижало. Немного денег, но много вредной еды.