"Ты же хочешь стать звездой": Наталья Штурм сделала шокирующее признание о домогательствах продюсера и его жены

К душещипательным историям коллег не осталась равнодушной и звезда 90-х Наталья Штурм, чей "Школьный роман" поклонники до сих пор помнят наизусть. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Интимные откровения, погубившие не одну карьеру на Западе, захватили и отечественный шоу-бизнес. После нашумевших признаний Ани Лорак и Елены Прокловой звезды эстрады и кино пустились в воспоминания о пережитых домогательствах - местами курьезных, а порой и по-настоящему кошмарных. Правда, "тут вам не там": в отличие от заморских скандалов, у нас в приставаниях зачастую обвиняют саму жертву, а развратники выходят сухими из воды.

К душещипательным историям коллег не осталась равнодушной и звезда 90-х Наталья Штурм, чей "Школьный роман" поклонники до сих пор помнят наизусть. Певица впервые решилась рассказать о случае 30-летней давности, когда ее домогался "очень известный и богатый продюсер", бывший партнер Иосифа Кобзона. Имя этого человека, который до сих пор жив, артистка не назвала.

Все произошло в 1991 году, когда еще никому не известная 24-летняя Наталья Штурм победила в конкурсе "Шоу-королева 91" в Сочи, организатором которого являлась фирма Кобзона. По словам певицы, это была единственная концертная организация в условиях того рынка, которая "могла все или почти все".

- Вернувшись в Москву с дорогими подарками и денежным призом, я заключила контракт по раскрутке: запись нового альбома, сценические костюмы, запись песен с оркестром, и главное, эфиры, - написала артистка в своем Инстаграме. - Меня пригласил к себе домой продюсер конкурса, отвечавший за финансовую часть проекта. Сказал, что его жена в восторге от моего выступления и хочет познакомиться лично.

По словам Штурм, продюсер знал, что она замужем, воспитывает маленькую дочь. Однако, это не помешало ему предложить молоденькой звездочке интим.

- Мы пили чай на кухне, и спустя полчаса продюсер ушел в спальню, сказав что "приляжет отдохнуть". Жена пошла за ним. Я осталась сидеть на кухне одна, ничего не понимая. Советское воспитание: галстуки, речевки, "в СССР секса нет", - продолжила звезда. - Потом меня позвали присоединиться к просмотру нового фильма "Красотка"... Вдруг его супруга начала ненавязчиво ласкать меня. Мы были одеты, лежали поверх покрывала. Насилия не было. Просто мне предлагался "тройничок", а я не понимала. Позвала его на кухню и спросила, что это. Он запросто ответил: "Твое будущее. Ты же хочешь стать звездой".

Молодая Штурм растерялась: мол, у меня же и так контракт с вашей фирмой. На что услышала многозначительный ответ: "Ты глупая. Я тебе остров предлагаю купить, а ты мечтаешь о заколке для волос".

- Тогда я пригрозила, что пожалуюсь Кобзону, который очень тепло и по-отечески относился ко мне. На что продюсер усмехнулся: "Йосик мой партнер, и он весь в творчестве! Деньги-то я буду выделять на твою раскрутку. Ну, или не буду". Мы расстались в дверях. Он сказал: "Думай!". А я вся в соплях отправилась на метро домой, зная, что и пожаловаться некому. Муж бы сразу пошел с ним драться. А кому еще?..

Сейчас этот человек уже в возрасте: ему около 70, живет за границей. Точнее, как выразилась певица, "скрывается, потому что через много лет кинул И. Д. Кобзона на баснословные деньги".

- А я часто вспоминаю жену того босса. Как жить в таком аду ради денег? - до сих пор не может понять артистка.

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