«Антипрививочники очень агрессивны!»: Юлию Меньшову и других звезд затравили после вакцинации от коронавируса

Юлия Меньшова на днях сделала первую прививку от коронавируса и удивилась агрессивной реакции, когда сообщила эту новость Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Звезды продолжают прививаться от коронавируса, но теперь чаще всего этот факт скрывают от поклонников. Так как если знаменитости решаются опубликовать в соцсетях фото с сертификатами о вакцинации, то получают даже не сотни, а порой тысячи проклятий от подписчиков. Артисты их старательно удаляют, недоумевая – никого не агитируют, просто рассказывают о своей жизни. А их коллеги, благодаря этим примерам, предпочитают не афишировать свою вакцинацию. Но не все знаменитости были в курсе этих сражений в соцсетях, поэтому в мае появились новые звездные жертвы антипрививочников.

51-летняя актриса Юлия Меньшова на днях сделала первую из двух инъекций «Спутник V». Артистка со спектаклями гастролирует по регионам страны, ведет активный образ жизни, поэтому решила привиться. И сразу после прививки сообщила об этом в инстаграме, где у Меньшовой больше миллиона подписчиков: «Дело сделано: удобно, легко, просто, вежливо!»

После чего почти сутки Юлия удаляла агрессивные комментарии и банила их авторов, которые в хамской и агрессивной форме пророчили ей в будущем неприятные последствия вакцинации и обвиняли в рекламе. Меньшова была в шоке и даже записала видеообращение: «Это просто потрясение для меня, потому что я просто не знала этой реальности… Никогда не банила столько людей в инстаграме. Оскорбляют из-за того, что я позволила себе сделать прививку и опубликовать пост, что я ее сделала. Хочу расстроить особенно тех, что хотел «наблюдать за моей медленной смертью с большим удовольствием и вниманием». Ребятки вы уходите в бан! Антипрививочники ведут себя маразматически. Но шок со мной остается… Не могла себе представить размеров разрухи в головах. Хотя по-прежнему никого ни к чему не призываю – делать или не делать прививку личный выбор каждого».

Арина Шарапова вакцинировалась в мае — показала поклонникам сертификат. Полгода назад телеведущая переболела, но антитела уже закончились Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Актриса Анастасия Цветаева поддержала коллегу: «Молодец! И смелая ты однако – не потому что прививку сделала, а потому что обнародовала сей факт. Представляю, что сейчас начнется…» Подписчики Меньшову поддержали: «Мы тоже вакцинировались, но нет ненависти к тем, кто это не сделал». После чистки агрессивно настроенных антипрививочников у Юлии осталось под постом о вакцинации еще около семи тысяч комментариев. Есть среди них и те, кто рассказывает свои истории – люди с двойным гражданством, давно живущие в других странах, прилетали в Россию, чтобы привиться «Спутником V». Оставила артистка и мнения людей, которые пророчат ей негативные последствия - но только те, что без хамства.

Сейчас на страничке Юлии Меньшовой больше таких мнений, как у подписчицы актрисы Инги Лямбель: «Переболела очень тяжело, лежала в больнице, видела как умирают здоровые парни и молодые девчонки, пожилые люди. Видела как самоотверженно работают врачи – низкий им поклон. И какой же идиотизм читать антивакцинщиков. Мои родители привиты, мы всей семьей пойдем прививаться, как только снизятся антитела».

38-летний телеведущий Дмитрий Шепелев тоже привился в мае, так как у него закончились антитела после перенесенного в бессимптомной форме коронавируса. Скоро Дмитрий будет делать вторую инъекцию «Спутник V». После первой чувствовал он себя хорошо, поделился снимками из прививочного кабинета и даже устроил опрос среди подписчиков в соцсетях будут ли они прививаться от COVID-19. Результаты Шепелева удивили, и он обратился к подписчикам: «Я рассказал, что решил сделать вакцину от короны, на что многие из вас отреагировали негативно, а по результата моего опроса около 80% не планирует вакцинироваться совсем. Что вас останавливает? Это не пропаганда и не реклама, просто интересно вас послушать». Но дебаты в обсуждении темы свелись в большинстве случаев к оскорблениям и «страшилкам» от антипрививочников в адрес тех, кто делился позитивным опытом, а также советовал привиться ради защиты и скорейшего окончания пандемии.

59-летняя телеведущая Арина Шарапова сообщила: «Вот и закончились мои антитела после того, как я переболела в ноябре коронавирусом. А потому отправилась в поликлинику и сделала прививку. 13 мая – первый укол. Чувствую себя в норме». Среди поклонников и подписчиков Шараповой оказалось полно привитых, поэтому и негатива меньше, чем у коллег. Многие интересовались почему так быстро у нее закончились антитела после перенесенной болезни, на что ведущая сообщила: «Сдавала трижды анализы в ужасе от того, что нет антител!»

Обменялась новостями вакцинации с Шараповой ее коллега журналистка из Италии Ася Кучумова: «Я сделала прививку, у нас в Италии идет массовая вакцинация. Надеемся, что в этом году наконец приедут туристы. Я сделала первый укол 8 мая. Самочувствие нормальное!»

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