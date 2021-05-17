Зачем США создали секретную армию из 60 тысяч человек

Если Newsweek рассказал о некоей «секретной армии», то она уже не секретная Фото: REUTERS

Американское издание Newsweek после двухлетнего расследования опубликовало сенсационный материал про «огромную секретную армию, насчитывающую около 60 тысяч человек». Тайная военная организация «Маскировка» была создана Пентагоном.

По данным журнала, численность этого военного формирования в 10 раз превышает количество подпольных сотрудников ЦРУ и в два раза - количество солдат и офицеров «официальных» секретных войск.

В публикации говорится, что «тайные» солдаты работают как внутри страны, так и за рубежом, выполняя задачи в военной или гражданской форме. На «Маскировку» работают около 130 частных компаний, которые ежегодно тратят более 900 миллионов долларов. И на что же идет столь «грандиозное бабло»?

На создании фальшивой документации, на оплату счетов и налогов лиц, работающих под вымышленными именами, а также на изготовлении специальных устройств и техники для прослушивания и слежки в любых местах земного шара.

Агентам секретной армии могут изменять не только фамилии, но и физиономии, «нарастить» на пальцы специальный материал для изменения конфигурации отпечатков. В отдельных случаях меняют даже… пол.

Генералы Пентагона (когда тайное стало явным) предпочитают называть секретную организацию «силами специального назначения Армии США». А про ее основные задачи отзываются с гордостью - преследование террористов в зонах боевых действий и вражеских странах.

Самая новая и быстрорастущая группа этой армии — кибербойцы, которые работают под вымышленными именами и собирают в интернете информацию, а также могут принимать участие в кампаниях влияния в социальных сетях.

Как считают авторы расследования, это тайное формирование нужно Вашингтону не только для борьбы с терроризмом, но и для увеличения конкурентных возможностей в гибридной войне с Россией и Китаем. Причем, в российских и китайских соцсетях американские кибербойцы особенно рьяно охотятся за теми, кто выступает против законной власти.

Журналистам Newsweek удалось поговорить с одним из вышедших в отставку старших офицеров секретной армии. Он рассказал, что об истинных масштабах программы «Маскировка» ничего не известно, а также выразил мнение, что желание быть неуязвимыми для врага выгодно только США, «однако в глобальном масштабе эта тенденция затрудняет решение конфликтов».

ВЗГЛЯД ИЗ РОССИИ

Александр Шерин, первый зам председателя комитета Госдумы по обороне:

- Понятно, что эта 60-тысячная секретная армия является исполнителем заказов Минобороны США. Чтобы не привлекать определенные регулярные американские войска, чтобы не нести на серьезном дипломатическом уровне ответственность, США привлекают частные военные компании (ЧВК). Потом им всегда легко откреститься и сказать, что это действует какая-то коммерческая организация, к которой якобы государство, Пентагон отношения не имеют. Хотя частные военные компании используются косвенно против Российской Федерации на территории других стран — это факт. Эти ЧВК могут охранять те или иные объекты, являться инструкторами для каких-то бандформирований, являться компаниями, которые осуществляют сопровождение тех или иных грузов, которые поставляются бандформированиям, против которых работают Военно-космические силы России, — сообщил депутат изданию Lenta.ru.

Александр Смирнов, подполковник запаса, бывший офицер Сил специальных операций Вооруженных сил РФ:

- Если Newsweek рассказал о некоей «секретной армии», то она уже не секретная. Тем более, в таких подробностях. Понятно, что это глубоко «замурованная» в структуру армии США организация. Вот только странно: у Пентагона давно есть свое разведуправление, у США вообще есть еще аж 15 разведорганизаций, а тут еще и эта «секретная армия». О чем это говорит? Да о том, что Минобороны США решает не только военные, но и политические, и экономические задачи. Я не исключаю, что оно же организует цветные революции, опекает агентов влияния в недружественных странах. Эта мутная организация действует под крышей Пентагона, но финансируют ее 130 частных компаний. Следовательно, можно сделать вывод, что эти же компании выступают в роли заказчиков у Минобороны США. А оно таким образом «подрабатывает» за счет этой самой «Маскировки». А точнее – за счет ее личного состава. А тут задачи могут быть самыми разными, а не только борьба с терроризмом, – и смена режимов, и устранение конкурентов на мировом рынке, и диверсии.