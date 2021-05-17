«Преступная растрата 700 миллионов»: Как Михаилу Меню удалось выскользнуть из-под уголовного дела

17 мая Тверской суд Москвы внезапно постановил прекратить уголовное против Меня. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Не припомню ни одной такой драматургически закрученной с неожиданным финалом истории, как попытка посадить экс-губернатора Ивановской области, экс-министра ЖКХ и действующего аудитора Счетной палаты Михаила Меня.

17 мая Тверской суд Москвы внезапно постановил прекратить уголовное против Меня, тем самым регистрируя редкий в российском судопроизводстве хэппи-енд.

Дело было решено закрыть из-за истечения срока давности (10 лет).

Не реабилитирующее основание. Скорее житейское. Мол, обвинение уверено – Мень преступил закон, растратил 700 миллионов рублей (областное правительство в бытность Меня губернатором выделило эти деньги заведомому банкроту - предприятию «Ивановский бройлер», деньги по версии следствия исчезли). Но вот незадача - срок вышел. Посадить не успели. Что тут поделаешь. Бывает.

И, с одной стороны, можно поздравить аудитора Счетной палаты Михаила Меня с освобождением из-под подписки о не выезде.

С другой... Престранное все-таки дело так вовремя, аккурат под истечение срока давности, поступило в Тверской суд.

Странностей здесь целый букет:

1. Не помню (и вряд ли существует) такое дело, чтоб сам генпрокурор, прося Совет Федерации санкции на привлечение аудитора к ответственности, четко называл имя и вину подозреваемого, а тот спокойно уходил из под суда.

«Не согласовав это с Министерством финансов РФ, полученные деньги он выдал коммерческой компании. Таким образом принял на себя преступные обязательства на растрату денежных средств," - заявлял в ноябре 2020-го генпрокурор.

2. Не помню, чтоб подельники подозреваемого были задержаны (в отличие от экс-губернатора они несколько лет находились в СИЗО) и дали исчерпывающие показания (например, заместитель Меня, а затем - следующий губернатор Ивановской области Павел Коньков), но следствие ничем бы не закончилось.

3. Ну и абсолютно невозможно представить, чтобы обвиненный (и не оправданный) в растрате 700 миллионов рублей, смог бы продолжать работать на важном государственном посту. В данном случае - аудитором Счетной палаты РФ.

4. При этом суд прекратил уголовное преследование не только Меня, но и Павла Конькова. То есть, сразу двух экс-губернаторов. И тоже за истечением срока давности.

Удивительно, не правда ли?

Впрочем, есть одно объяснение. В коридорах власти ходит стойкий слух, что освобождение, как, впрочем, и арест Михаила Меня – есть борьба кланов, где каждый имеет свой интерес. Ведь неприятности для экс-губернатора начались во время проверки работы Министерства природных ресурсов и экологии, когда под огонь критики аудиторов попала мусорная реформа. Аудиторы разгромили забуксовавший всероссийский проект, назвав ситуацию с мусорными полигонами «близкой к критической». В итоге премьер Михаил Мишустин отправил в отставку главу Минприроды. После чего, по одной из версий, было решено оставить принципиального аудитора в покое, благо – за Михаила Меня сражались многие высокопоставленные сановники, включая, как поговаривают, самого Алексея Кудрина.