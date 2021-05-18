54-летняя Холли Берри в бикини опубликовала фото страстного поцелуя с возлюбленным

Холли Берри. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уже год Холли Берри встречается с музыкантом Ваном Хантом. 51-летний обладатель премии «Грэмми» и 54-летняя голливудская звезда не делают тайны из своих отношений, но и не афишируют их. Прежде, чем рассказать о своих чувствах миру, Берри долго скрывала бойфренда, и лишь недавно начала показывать его снимки в соцсетях. Поэтому фотография, появившаяся в Инстаграме Холли, оказалась для ее подписчиков полной неожиданностью. На фото актриса страстно целует своего возлюбленного, обняв его за шею.

- Мы делаем то, что называют «все, что захотим», - игриво подписала свой пост актриса.

Многие подписчики восхитились не только раскованностью и страстностью актрисы, но и ее отличной формой. На снимке Берри одета в укороченный топ и в бикини с цветочным принтом, подчеркнувшее ее упругие бедра.

- Мы делаем то, что называют «все, что захотим», - игриво подписала снимок с бойфрендом актриса. Фото: Инстаграм.

Недавно Холли официально представила возлюбленного широкой публике, появившись вместе с ним на красной дорожке церемонии вручения премии «Оскар»-2021. О личной жизни избранника Берри известно довольно мало – Ван не любит рассказывать о себе в интервью. У него есть взрослый сын Дрейк от предыдущих отношений, который, как и его отец, увлекается музыкой.

Актриса воспитывает двоих детей от предыдущих браков. 13-летнюю дочку Налу Холли родила от канадского манекенщика Габриэля Обри. 7-летний Матео появился на свет в браке с французским актером Оливье Мартинесом. С обоими мужьями она рассталась далеко не на дружеской ноте. В одном из интервью Холли упомянула о материнстве – актриса жалеет, что родила детей так поздно. Берри утверждает, что ей очень нравилось быть беременной, и говорит, что у нее могло бы быть по меньшей мере пять детей, если бы не ее сильная занятость.

Недавно Холли официально представила возлюбленного широкой публике, появившись вместе с ним на красной дорожке церемонии вручения премии «Оскар»-2021. Фото: Инстаграм.

Зато, несмотря на занятость, Холли всегда находит время на спорт. Актриса – фанат тренировок и почти ежедневно занимается под присмотром личного тренера. Неудивительно, что в свои годы артистка остается в завидной форме. Когда-то Берри завоевала титул «Мисс Америка», и с тех пор тщательно следит за питанием. Она не сидит на строгой диете, но старается не есть ничего жирного, сладкого и вредного.