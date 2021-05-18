«Дай миллион!»: в Марокко арестовали нищую богачку

Правоохранители Марокко арестовали женщину, промышлявшую попрошайничеством на улицах. Фото: Shutterstock

Правоохранители Марокко арестовали женщину, промышлявшую попрошайничеством на улицах.

Выяснилось, что к «месту работы» мадам приезжала на дорогом авто и в нем же переодевалась в лохмотья.

Малопочтенным промыслом женщина занялась вовсе не от безысходности – ей показалось, что это самый легкий и простой способ приумножить свой капитал. Живет она в дорогой квартире, расположенной в элитном районе, на «работу» добирается на недешевом автомобиле, в обычной жизни носит вещи от кутюр.

Несколько раз во время метаморфозы женщина попалась на глаза прохожим и стала популярным персонажем в марокканских соцсетях. Ей присвоили прозвище «миллионерши-попрошайки».

Необычной историей заинтересовались журналисты, которым удалось проследить путь «нищенки» до самого дома и даже поговорить с ее соседями – именно они и подтвердили, что в квартире проживает более чем состоятельная семья.

Вслед за репортерами пришла полиция. Скорее всего, женщине будет предъявлено обвинение в мошенничестве, какое наказание ее ожидает, если суд признает вину – пока неизвестно. Пока лишь известно, что она арестована.