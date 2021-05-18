Налоговые декларации обнародованы: Байден заработал меньше Харрис, но пожертвовал больше

Байден заработал меньше Харрис Фото: REUTERS

В США истек срок подачи налоговых деклараций за 2020 год. Он был продлен из-за пандемии коронавируса.

Белый дом опубликовал суммы доходов, полученные в прошлом году семьей президента и вице-президента страны.

Согласно документам, в 2020 году Джо Байден и его жена получили совокупный доход в сумме $607336, с которых заплатили почти 26% налогов - $157414.

На благотворительные цели Байдены направили чуть больше 5% заработанных средств - $30704, которые были распределены между 10 организациями и фондами. Наибольшую сумму - $10000 – получил Фонд памяти старшего сына Байдена, Бо, скончавшегося несколько лет назад от рака головного мозга. Фонд Бо Байдена борется с насилием над детьми.

Вице-президент Камала Харрис и ее супруг заработали куда больше - $1695225. С этой значительной суммы был уплачен подоходный налог по более высокой ставке 36,7%, т.е. $621893.

На благотворительные цели Харрис и ее муж Дуг Эмхофф поскупились, направив на эти нужды $27006, т.е. чуть больше 1% своих заработков за прошлый год.

Харрис – новичок политического Олимпа – опубликовала также все свои налоговые декларации за последние 14 лет, а Байден – за последние 23 года.