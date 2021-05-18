В CNN попытались дистанцироваться от скандала и отреклись от сотрудника, восхвалявшего Гитлера

Пользователи соцсетей раскритиковали компанию CNN за сотрудничество с Адилом Раджой, заявлявшим, что "миру нужен новый Гитлер". Фото: facebook.com

Пользователи соцсетей раскритиковали компанию CNN за сотрудничество с Адилом Раджой, заявлявшим, что "миру нужен новый Гитлер". Расследование показало, что статьи с подобными призывами автор выкладывал неоднократно.

«Единственная причина, почему в финале чемпионата я болею за Германию, — в том, что Гитлер был немцем и правильно поступал с этими евреями!», – писал Раджа в Twitter во время чемпионата мира по футболу в 2014 году.

Помимо этой были обнаружены и другие скандальные записи автора с восхвалением нацистского лидера – они всплыли во время последнего, продолжающегося обострения конфликта между Израилем и ХАМАС.

В то же время, в профиле Адилы Раджи на LinkedIn говорится о сотрудничестве с CNN, а последняя статья за его авторством на сайте компании датируется сентябрем прошлого года.

Комментируя вопросы журналистов об авторе-нацисте, официальный представитель CNN Мэтт Дорник заявил, что никогда о Радже не слышал, но обязательно изучит этот вопрос.

Наконец в медиагруппе дали официальный ответ:

– Адил Раджа никогда не был сотрудником CNN. Как фрилансер он вносил вклад в сбор новостей из Исламабада. Однако в свете этих отвратительных заявлений он больше не будет работать с CNN в каком-либо качестве.