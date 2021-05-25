Как больная щитовидка может вызывать проблемы в семье и на работе

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К сожалению, многим не понаслышке знакомы слова «стресс», «усталость», «проблемы со сном», «переедание». Источник проблем может быть неочевидным, а потому коварным – это щитовидная железа. Расскажем, почему этому органу стоит уделять больше внимания.

Влияет практически на все

Все знают, что мозг – наш главный «командный центр». Как и у любого крупного начальника, у него есть свои помощники, и щитовидная железа – один из важнейших. Ее влияние на организм настолько велико, что ее можно назвать еще одним «мозгом».

Этот орган располагается под гортанью и внешне напоминает бабочку. Он контролирует обмен веществ и энергии в каждой клетке и является звеном эндокринной системы, которая отвечает за производство гормонов.

Сложно назвать то, на что щитовидная железа не влияет: от ее здоровья зависят умственные способности, сон, аппетит, состояние кожи и волос, вес, физическая активность, прочность костей и скелета, работа сердца, половое развитие, а также способность женщины выносить и родить здорового ребенка.

Даже малейший сбой в работе эндокринной системы в целом и щитовидной железы в частности может привести к изменению внешнего вида и самочувствия – поначалу практически незаметному.

Поводами насторожиться могут служить неожиданный скачок веса, хроническая усталость, подавленное настроение, более сильное, чем обычно, выпадение волос, ухудшение состояния кожи.

Кстати – у женщин проблемы с щитовидной железой встречаются гораздо чаще, чем у мужчин.

Неочевидные симптомы

Коварство проблем с щитовидной железой в том, что они способны маскироваться под состояния, периодически встречающиеся почти у каждого. В «разбитости» хочется обвинить кого угодно – проблемы в семье, на работе или учебе, но только не щитовидную железу. Стоит знать, что стресс сам по себе не приводит к развитию заболеваний щитовидной железы – скорее он может являться их проявлением.

Иногда симптомы становятся особенно заметны, и можно услышать совет «Проверь гормоны». В этом случае лучше прислушаться – врачи действительно назначают лабораторное обследование щитовидной железы при подозрениях на нарушения гормонального баланса и обмена веществ.

В первую очередь рекомендуется проверить уровень тироксина (Т4) и тиреотропного гормона (ТТГ). С помощью тироксина «щитовидка» управляет усвоением кислорода, окислением жиров и производством белков в клетках.

ТТГ – гормон, регулирующий выработку тироксина и трийодтиронина (Т3). Его вырабатывает гипофиз – железа, расположенная в головном мозге.

Если концентрация ТТГ повышается, снижается выделение в кровь Т4 и Т3 – это ведет к гипотиреозу. Его «коллега» гипертиреоз появляется, если концентрация тиреотропного гормона снижается – в этом случае выработка Т4 и Т3 повышается.

У каждого заболевания есть свои «прелести». Например, гипотиреоз может проявляться нарушениями менструального цикла, сухостью кожи и выпадением волос, запорами. Гипертиреоз способен «обрадовать» вас бессонницей, диареей и выпученными глазами. Оба состояния могут вызвать повышенную утомляемость и общую слабость.

Стоит проверить все три показателя: Т3, Т4 и ТТГ. Дело в том, что гипертиреоз и гипотиреоз разделяются на множество видов, которые отличаются друг от друга отдельными проявлениями. Прийти к заключению по одному показателю невозможно – он не даст врачу полную картину заболевания.

Где проверить щитовидную железу

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