Росгвардия опубликовала видео с места ликвидации подозреваемого в тройном убийстве в Пензенской области

Подозреваемого в тройном убийстве смертельно ранили при попытке оказать вооруженное сопротивление

Росгвардия опубликовала видео, снятое на месте ликвидации подозреваемого в тройном убийстве. Убийцу удалось найти в понедельник, 17 мая, к вечеру. Он пытался оказать сопротивление в лесном массиве. Отстреливался из охотничьего ружья в сторону бойцов Росгвардии, которые предлагали ему бросить оружие.

- В результате ответного огня подозреваемый получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью. В настоящее время на месте работает следственная группа. На месте обнаружено охотничье ружье ИЖ-43 и боеприпасы, - сообщили в Росгвардии.

Напомним, 16 мая около 18:15 в дежурную часть УМВД по Пензенской области поступила информация, что в одном из домов на улице Центральной села Липовка слышны выстрелы. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили тела 49-летней женщины, а также ее 73-летней матери.

Правоохранители заподозрили, что к убийству может быть причастен бывший муж одной из умерших женщин. После того, как он застрелил бывшую супругу и тещу, подозреваемый дошел до села Огаревка, где убил 51-летнего шурина. От полученных ран все потерпевшие скончались на месте происшествия.

Мотивы преступления устанавливаются сотрудниками следственного комитета России.