«Приезжайте прожить выходной в русской усадьбе»: почему стоит побывать на уникальном липецком фестивале-погружении

Впервые фестиваль-погружение «Тайны усадьбы» состоялся в 2018 году Фото: Интервью подготовлено Клубом культурного развития «Хрустальный слон»

Прожить один день так, каким он мог быть в лучшие времена русской усадьбы: окунуться в жизнь дворянской семьи, побродить по тенистым аллеям, посидеть за изысканным столом, поиграть в крокет. Все это возможно на уникальном фестивале-погружении «Тайны Усадьбы», который пройдет на Липецкой земле 31 июля 2021 года. О том, что ждет гостей на фестивале в этом году, почему на нем стоит побывать, даже если вы ничего не знаете про крокет, корсеты и камзолы, и в чем уникальность этого события, порталу "Открытые НКО" рассказала автор фестиваля-погружения «Тайны усадьбы» Анна Ярославина, сопредседатель Липецкой областной культурно-просветительской молодежной общественной организации «Клуб культурного развития «Хрустальный слон».

— Впервые фестиваль-погружение «Тайны усадьбы» состоялся в 2018 году. С тех пор он был отмечен разными премиями, неоднократно побеждал в отраслевых конкурсах и прочно вошёл в событийные календари. Прошлым летом его удалось провести, несмотря на пандемию, и его посетили около 3 тысяч человек. Где состоится фестиваль этим летом?

— В этом году фестиваль состоится в деревне Рязанка под Чаплыгиным, в родовом гнезде знаменитого путешественника, ученого и общественного деятеля Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского. Собственно, тайны его семьи, его усадьбы мы будем раскрывать на фестивале. Потому что посвящен он феномену русской дворянской усадьбы со всеми особенностями уклада жизни в ней.

«Тайны усадьбы» — иммерсивный фестиваль. Зрители становятся непосредственными участниками действия Фото: предоставлено Клубом культурного развития «Хрустальный слон»

— Почему такое необычное название? Слово «фестиваль» понятно, но почему «погружение»?

— Дело в том, что «Тайны усадьбы» — иммерсивный фестиваль, слово это импортного происхождения, а в переводе на родной русский язык означает «погружение», и предполагает создание определенной атмосферы и той степени интерактивности, когда гости начинают ощущать состояние проживания события. Поэтому мы и приглашаем не просто «побывать», «посетить». Мы говорим «приезжайте прожить выходной в русской усадьбе». То есть проведите этот день таким, каким он мог быть более 100 лет назад. Причём не зависимо от сословия, происхождения.

— Русскими словами более привычными нам можно сказать, что погружение — это реконструкция? То есть мы можем приехать, облачившись в костюм и…

— Облачиться можно. Фестиваль дресс-кода не имеет, но очень многие гости стремятся прочувствовать этот самый момент погружения. Поэтому приезжают и в исторических, и в стилизованных костюмах. Мы даже по этому поводу устраиваем конкурс исторических костюмов. Но фестиваль «Тайны усадьбы» — это всё-таки не фестиваль исторической реконструкции. Мы точно также, конечно, проработку нашей программы начинаем, что называется, с архивных изысканий, с изучения истории самой усадьбы и личности владельцев, их биографий. Но мы не стремимся доподлинно, до мельчайших подробностей воссоздать историческую правдоподобность. Идея этого фестиваля не только и не столько в том, чтобы познакомить с историей, сколько показать, ощутить-попробовать те ценности, которые были тогда и созвучны нам сейчас. То есть приезжая на фестиваль «Тайны усадьбы», вы не уходите из дня нынешнего в прошлое. Наоборот: обогащаетесь, вдохновляетесь для того, чтобы жить сейчас и созидать будущее.

Гостей приглашают провести этот день таким, каким он мог быть более 100 лет назад. Фото: предоставлено Клубом культурного развития «Хрустальный слон»

— Что нас ждёт на месте? Мы видели большой план мероприятия, всё такое интересное, не всегда понятное, там очень много всяких различных активностей…

— Механика фестиваля построена таким образом, что он представляет собой 10 тематических стилизованных пространств. Возникли они не просто так: это те самые знаковые пространства, которые и определяли жизнь в русской усадьбе. Летняя терраса, провинциальная школа, мастерские, крокетная площадка, женский будуар… Это всё те особенные места в усадьбе, в рамках которых сложились определенные формы деятельности и досуга. Вот собственно их мы на фестивале в формате интерактивов, семинаров, мастер-классов, дегустаций и воспроизводим.

Каждое из таких пространств работает по своему собственному расписанию. Ничего не повторяется в течение дня. Успеть везде просто невозможно. Но потому это и погружение: в жизни нам тоже постоянно приходится выбирать, чем заняться, чему отдать предпочтение. Полная программа представлена на сайте, её можно скачать. Она придёт на почту сводной таблицей. Приезжая на фестиваль, гости получают путеводитель с картой и сводной почасовой программой.

— Вот интересно, из программы: «учимся рисовать скетч-портрет с натуры карандашом». Кажется, чтобы этому научиться, надо не один фестиваль там прожить. Или всё-таки можно?

— Поэтому мы и говорим, что «учимся», определяя, что это – процесс, опять же, как и в жизни. Мы с чем-то познакомимся; в зависимости от того, какие у вас есть подготовка, опыт, и успехи будут разные. Но в любом случае, это — мастер-класс, который проводит профессиональный художник, одетый по моде эпохи. Он расскажет, почему этот мастер-класс вообще появился в программе: во-первых, сам Пётр Петрович был коллекционером, во-вторых, его дети-внуки занимались живописью. В принципе, живопись была очень распространенной формой досуга среди жителей усадьбы. Представьте себе, что телевизоров и интернета не было, а занять себя нужно. Девушки вели альбомы…

— Мы вот заметили, что теперь фотографируют в инстаграм, а раньше делали зарисовки в альбомы, вели дневники…

— Всё верно! Теперь селфи, а раньше автопортрет. Чем больше таких параллелей я нахожу, тем больше убеждаюсь, что на самом деле ничего не меняется.

— Фестиваль «Тайны усадьбы» — семейный. А бывает что-то специально для детей? Или они погружаются куда-то, где им интересно?

— Они обязательно погружаются, но в рамках своих возрастных «хотелок», прежде всего, и возможностей в том числе. Хотя вот к этим специально для детей запланированным форматам с удовольствием присоединяются и взрослые. Для деток помладше бывают прятки, жмурки, детский крокет. Для детей постарше у нас есть своя «провинциальная школа», в которой преподаёт настоящий учитель, но в образе гувернера. Уроки такие, которые позволяют раскрыть особенности истории конкретной усадьбы. Поэтому в Рязанке мы научим собирать гербарий, проведем уроки занимательной географии, коснемся темы эпистолярного жанра. Но среди уроков должны быть перемены, поэтому по потребностям и возможностям собраны различные варианты историчных настольных и подвижных игр.

Фестиваль дресс-кода не имеет, но очень многие гости стараются поддержать общую стилистику Фото: предоставлено Клубом культурного развития «Хрустальный слон»

— Снова вернемся к названию. Фестиваль – это что-то яркое, фееричное. Что фестивального случается?

— Фестиваль, прежде всего, предполагает одновременное действие в нескольких локациях. С этой точки зрения, «Тайны усадьбы» — не просто фестиваль, но еще и конвент, так как у нас каждое пространство работает еще и по своему собственному расписанию. Единая точка притяжения, которая действует весь день, не требует от гостей интерактивного участия, но создает ощущение праздника, у нас тоже имеется. Мы традиционно для фестивалей реализуем формат концерта. Но так как мы развиваем эстетику 19 столетия, то это концерты русского романса или музыкально-литературные композиции, которые разворачиваются в реальных декорациях усадебного парка. Это совершенно особенное ощущение, когда старинный парк наполняется звуками живой музыки. Он словно преображается, пробуждается от сна. (А парк усадьбы Рязанка — богатейший в Липецкой области, его собирали несколько поколений семьи Семеновых). Дело не в платьях, не в кринолинах, не в камзолах… в настроении, в отношении к друг другу, в том темпоритме, с которым проживается время на фестивале.

— А если человек не знает слов «корсеты», «камзолы», ему стоит ехать на этот фестиваль?

— Обязательно. Еще раз повторюсь: фестиваль-погружение «Тайны усадьбы» — не историческая реконструкция. Никто не сделает вам замечания, что вы приехали в джинсах или шортах. Конечно, это не способствует созданию целостной картинки, но не в ней суть. Суть в ощущении, в осознании, в том каком-то (тоже импортное слово) инсайте, который в идеале должен бы случиться с каждым. Причём от мала до велика и неважно, осознали вы этот момент или поняли это чуть позже с какой-то светлой идеей, с разрешением проблемы, над которой уже месяц на работе бились, с пониманием каких-то внутренних отношений в семье. Вот в чем ценность.

Но люди, которые приезжают на этот фестиваль второй, третий, четвертый раз (у нас на самом деле есть те, кто коллекционируют наши фестивали, и это очень приятно) уже отдают предпочтение длинным сарафанам, летящим платьям и светлым костюмам.

— Почему?

— Потому что, как ни крути, в обществе есть запрос на то, чтобы мужчина был мужчиной, кавалером, джентльменом, хозяином. А женщина олицетворяла тепло, ласку, любовь, заботу, красоту.

— И так мы подошли к вопросу, который мне всегда интересно задать. Для чего делается такой фестиваль с точки зрения организаторов?

— Видимо, моё первое культурологическое образование всё-таки толкает меня к тому, чтобы жизнь вокруг нас была красивой, интересной и насыщенной. Это мой внутренний мотив. И ещё есть мотив тоже частный, но объективный. Я — мама, у меня есть дети, и мне не все равно, в каком мире они будут жить, что они будут знать о своей истории, культуре, о своих предках, своём Отечестве. Чтобы не происходило, я хочу, чтобы наше государство было красивым, сильным и уважаемым, а это можем сделать только мы, люди в нём живущие.

СПРАВКА

«Фестиваль-погружение «Тайны усадьбы» ежегодно собирает не менее 200 участников и около 3000 гостей из Воронежа, Ельца, Калуги, Липецка, Московской области, Рассказово, Рязани, Тамбова, Тулы. В 2020 году фестиваль-погружение «Тайны усадьбы»: вошёл в ТОП-20 по версии Всероссийского проекта «ArtTeam» и получил право участия в грантовом конкурсе Всероссийского фестиваля «Таврида» в 2021 году; стал победителем IX Национальной премии в области событийного туризма RussianEventAwards 2020 в номинации «Лучшее туристическое событие исторической направленности», стал победителем Национальной премии «События России»-2020 в номинации «КУЛЬТУРА. Военно-исторические и культурные реконструкции».

Все подробности фестиваля есть на сайте tainyusadby.ru

Статья вошла в число победителей конкурса «Искусство созидать и помогать», который портал «Открытые НКО» провел при поддержке ИД «Комсомольская правда».

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