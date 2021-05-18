Водитель не справился с управлением. Фото: ЦОДД

Утром 18 мая на Волгоградском проспекте отечественная легковушка вылетела на тротуар. Все случилось неподалеку от одноименной станции метро — дом 32, корп. 11. Пользователи соцсетей сообщают, что под колесами оказались четверо пешеходов. О

— Водитель допустил выезд на тротуар. Сотрудники ГИБДД на месте, оформляют аварию. Работают бригады скорой помощи, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

На кадрах с места аварии видно, что ВАЗ 21070 («семерка») цвета «баклажан» с заниженной подвеской впечатался в стену дома. По данным полиции, водитель не справился с управлением. Номера легковушки с 64 региона — Саратовская область.

Тюнингованная «Лада» сбила четырех пешеходов на Волгоградском проспекте в Москве. Фото: ЦОДД

Машина засветилась на сайтах объявлений в 2016 году. Тогда бывший владелец продал ее за 40 тысяч рублей.

По данным источника kp.ru в правоохранительных органах, устроивший аварию водитель не является собственником авто. У него и у владельца машины — одна фамилия. Вероятно, ВАЗ принадлежит отцу парня. Молодой человек 2004 года рождения. То есть ему 17 или 18 лет. Авария произошла у корпуса Московского финансового-юридического университета. Предварительно, за рулем был первокурсник этого вуза.